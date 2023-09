Coca-Cola, Danone, dan Unilever Berinovasi untuk Tekan Emisi Karbon

Jakarta, Beritasatu.com - Sejumlah perusahaan barang konsumen terjual cepat (fast moving consumer goods/FMCG) terus berinovasi untuk menekan emisi karbon yang dihasilkan dari proses produksi hingga rantai pasok secara keseluruhan. Isu tersebut menjadi pembahasan pada sesi “Innovating Industries in Low Carbon” pada acara Katadata Sustainability Action for The Future Economy 2023 (SAFE 2023) di Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta, Selasa (26/9/2023). Sesi ini diikuti sejumlah perusahaan FMCG, di antaranya Coca-Cola Europacific Partners (CCEP), Unilever Indonesia, dan Danone Indonesia.

Public Affairs, Communication & Sustainability Director for Indonesia and PNG Coca-Cola Europacific Partners Lucia Karina menyampaikan perusahaan menargetkan penggunaan energi berkelanjutan 100% untuk wilayah operasional Indonesia pada 2030. "Kami juga memasang target net zero emission pada 2040," kata Lucia.

Dari sisi penggunaan energi berkelanjutan misalnya, CCEP Indonesia memilih berinvestasi pada panel surya. “Kami tidak sewa instalasi PLTS atap dari orang lain, dan itulah mengapa nilai investasinya cukup besar, dengan memiliki sendiri, kami jadi lebih memiliki tanggung jawab terhadap apa yang ada,” ujar Karina dikutip Investor Daily.

Sementara itu, Director of Sustainability and Corporate Affairs Unilever Indonesia Nurdiana Darus mengatakan, Unilever secara global memiliki target mencapai emisi nol bersih pada scope 1 dan 2 di 2030, serta scope 3 di tahun 2039. Dengan menggunakan baseline pada 2015, emisi yang dapat direduksi pada scope 1 dan 2 sudah mencapai 88,12% hingga tahun 2022.

“Pencapaian tersebut merupakan hasil efisiensi proses produksi, termasuk penggunaan panel surya atap pada pabrik-pabrik Unilever Indonesia. Sebagai contoh, kami menggunakan panel surya berkapasitas 2,5 megawatt hours di pabrik Nutrition dan Beauty & Well-being,” kata dia

Emisi yang dikurangi setiap tahunnya setara dengan 20.000 pohon secara tahunan. Dalam implementasi ini, pabrik home care Unilever Indonesia juga telah memanfaatkan energi biomassa, termasuk cangkang kelapa sawit.

Sustainability Action for The Future Economy (SAFE) adalah forum tahunan yang diselenggarakan Katadata sejak 2020. SAFE menjadi wadah untuk membahas solusi pembangunan ekonomi berkelanjutan. Menghadirkan 40 pembicara, SAFE 2023 menyatukan semua pemangku kepentingan, untuk mengeksplorasi tindakan nyata menuju ekonomi berkelanjutan di Indonesia.