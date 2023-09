Emas Merosot Tajam Akibat Penguatan Dolar dan Imbal Hasil Obligasi

Jakarta, Beritasatu.com - Harga emas mengalami penurunan tajam, mencapai level terendah dalam 6,5 bulan pada akhir perdagangan Rabu (27/9/2023) atau Kamis (28/9/2023) pagi. Ini merupakan kerugian untuk sesi ketiga berturut-turut, dengan harga emas jatuh di bawah level psikologis US$ 1.900.

Kontrak emas paling aktif untuk pengiriman Desember di divisi Comex New York Exchange mengalami penurunan sebesar US$ 28,90 atau 1,51% ditutup pada US$ 1.890,90 per ons. Sebelumnya, harga sempat menyentuh tertinggi sesi di US$ 1.921,70. Harga terendah sebelumnya untuk emas Desember tercatat pada 13 Maret, yaitu sebesar US$ 1.875,70.

Pada Selasa (26/9/2023), harga emas berjangka turun sebesar US$ 16,80 atau 0,87% menjadi US$ 1.919,80. Sebelumnya, pada Senin (25/9/2023), harga emas mengalami penurunan sebesar US$ 9,00 atau 0,46% menjadi US$ 1.936,60. Sementara pada Jumat (22/9/2023), harga naik sebesar US$ 6,00 atau 0,31% menjadi US$ 1.945,60.

Penurunan harga emas di bawah angka US$ 1.900 juga memicu aksi jual teknis, seiring dengan kenaikan imbal hasil obligasi pemerintah AS. Prospek suku bunga AS yang lebih tinggi untuk jangka waktu yang lebih lama telah mendorong penguatan dolar, membuat emas menjadi lebih mahal bagi pembeli di luar negeri.

Dolar AS dan imbal hasil obligasi pemerintah AS mengalami reli yang hampir tak terbendung. Indeks dolar mencapai level tertinggi yang belum pernah dicapai sejak November 2022. Dolar yang lebih kuat umumnya membuat pemegang mata uang lain enggan membeli komoditas dalam denominasi dolar, termasuk emas.

Imbal hasil, yang mengacu pada obligasi pemerintah AS dengan jangka waktu 10 tahun, mencapai level tertinggi baru dalam 16 tahun pada Selasa (26/9/2023), mencapai puncak yang belum pernah terlihat sejak Juli 2007.

"Perkembangan Dolar AS akan sulit untuk digulingkan," kata Ed Moya, seorang analis di platform perdagangan daring OANDA.

"Dolar AS menguat karena imbal hasil obligasi pemerintah terus meningkat dan ekspektasi pertumbuhan eksepsional di AS belum siap untuk hilang," sambungnya.

Pada Rabu (27/9/2023), Departemen Perdagangan AS melaporkan bahwa pesanan barang tahan lama AS naik 0,2% dalam basis bulan ke bulan pada Agustus, setelah penyesuaian musiman, mencapai angka US$ 284,7 miliar Investor saat ini tengah menunggu rilis indeks harga pengeluaran konsumsi pribadi (PCE), yang merupakan ukuran inflasi pilihan Federal Reserve, pada Jumat (29/9/2023).

Selain emas, logam mulia lainnya juga mengalami penurunan. Harga perak untuk pengiriman Desember turun sebesar 47,20 sen atau 2,03%, ditutup pada US$ 22,724 per ons. Sementara harga platinum untuk pengiriman Januari berkurang sebesar US$ 17,90 atau 1,96%, dan ditutup pada US$ 896,30 per ons.