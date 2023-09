Terpopuler: Harga Emas Melemah, Mallorca vs Barcelona, dan Pajak Pengguna TikTok

Jakarta, Beritasatu.com - Berita mengenai melemahnya harga emas berjangka imbas dari menguatnya dolar dan kenaikan imbal hasil obligasi Pemerintah AS menjadi berita terpopuler atau paling diminati pembaca Beritasatu.com sepanjang Rabu (27/9/2023).

Selain harga emas berjangka, berita mengenai hasil pertandingan Mallorca vs Barcelona yang berakhir imbang, menguatnya dolar AS, gim Candy Crush Saga yang menjadi salah satu gim dengan pendapatan terbesar, dan pungutan pajak bagi pengguna TikTok menjadi berita yang diminati pembaca Beritasatu.com.

Berikut lima berita terpopuler atau top news Beritasatu.com sepanjang Rabu (27/9/2023).

1. Harga Emas Berjangka Melemah Akibat Penguatan Dolar dan Imbal Hasil Obligasi AS

Harga emas berjangka kembali menurun pada akhir perdagangan Selasa (26/9/2023) atau Rabu (27/9/2023) pagi. Hal ini memperpanjang kerugian selama dua sesi perdagangan berturut-turut.

Penurunan harga emas berjangka dipicu penguatan dolar dan kenaikan imbal hasil obligasi Pemerintah AS setelah Federal Reserve AS memberikan peringatan bahwa suku bunga akan tetap tinggi dalam jangka waktu yang lebih lama.

Pada perdagangan tersebut, kontrak emas paling aktif untuk pengiriman bulan Desember di divisi Comex New York Exchange jatuh sebesar US$ 16,80 atau 0,87%, dan ditutup pada level US$ 1.919,80 per ons. Selama sesi perdagangan, harga emas sempat mencapai level tertinggi sebesar US$ 1.935,50 dan terendah di US$ 1.917,20.

Penurunan harga emas berjangka ini melanjutkan tren penurunan sebelumnya. Pada Senin (25/9/2023), harga emas berjangka turun sebesar US$ 9,00 atau 0,46% menjadi US$ 1.936,60. Sebelumnya, pada Jumat (22/9/2023), harga emas sempat mengalami kenaikan sebesar US$ 6,00 atau 0,31% menjadi US$ 1.945,60, tetapi mengalami penurunan sebesar US$ 27,50 atau 1,40% pada Kamis (21/9/2023) menjadi US$ 1.939,60.

2. Mallorca vs Barcelona 2-2, Xavi: Kami Buang 2 Poin Akibat Kesalahan Sendiri

Lima kemenangan beruntun Barcelona di La Liga 2023/2024 akhirnya terhenti setelah ditahan imbang tuan rumah Mallorca 2-2 dalam lanjutan Liga Spanyol, Selasa (26/9/2023) waktu setempat atau Rabu (27/9/2023) dini hari WIB. Seusai pertandingan, pelatih Barcelona, Xavi Hernandez mengkritisi pertahanan timnya yang mudah kebobolan.

"Lini belakang kami membuat dua kesalahan yang mengakibatkan dua gol, dan kita tidak boleh membiarkan hal tersebut terjadi. Ini sangat disayangkan, kita kehilangan dua poin karena kesalahan-kesalahan ini," kata Xavi.

Dalam pertandingan yang digelar di Estadi Mallorca Son Moix, juara bertahan Barcelona dua kali tertinggal dari tim yang sebelum laga menghuni zona degradasi itu.

Tuan rumah membuka skor melalui Vedat Muriqi pada menit ke-8, sebelum Raphinha menyamakan kedudukan pada menit ke-41. Abdon Prats mengembalikan keunggulan Mallorca sebelum jeda, dan Fermin Lopez mengamankan hasil imbang pada menit ke-75 dengan mencetak gol pertamanya di La Liga untuk klub Catalunya tersebut.