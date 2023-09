EIA Sebut Stok Minyak Mentah AS Turun 239.000 Barel Per Hari

Jakarta, Beritasatu.com - Ketersediaan minyak mentah di Amerika Serikat (AS) mencatat pencapaian rata-rata produksi sebesar 16,1 juta barel per hari. Angka ini menunjukkan penurunan sebesar 239.000 barel per hari dibandingkan dengan rata-rata minggu sebelumnya.

Data ini diungkapkan dalam laporan mingguan yang dikeluarkan oleh Badan Informasi Energi AS (EIA) pada tanggal 27 September 2023. Kilang-kilang minyak beroperasi pada tingkat sekitar 89,5% dari kapasitas operasional mereka selama minggu tersebut.

Selama periode yang sama, produksi bensin mengalami peningkatan, mencapai rata-rata 9,1 juta barel per hari, sementara produksi bahan bakar sulingan mengalami penurunan menjadi 4,9 juta barel per hari.

BACA JUGA Harga Minyak Mentah Naik Seiring Pasokan Minyak AS yang Lebih Ketat

ADVERTISEMENT

Persediaan minyak mentah komersial AS, yang tidak termasuk cadangan di Cadangan Minyak Strategis, mengalami penurunan sebanyak 2,2 juta barel dari pekan sebelumnya, sehingga mencapai total sebanyak 416,3 juta barel. Angka ini menunjukkan penurunan sebesar sekitar 4,0% di bawah rata-rata lima tahun pada tahun ini.

Total persediaan bensin mengalami peningkatan sebanyak 1,0 juta barel dari pekan sebelumnya dan berada sekitar 2,0% di bawah rata-rata lima tahun tahun ini. Persediaan bensin murni mengalami penurunan, sementara persediaan komponen campuran meningkat selama pekan tersebut.

Persediaan bahan bakar sulingan mengalami peningkatan sebanyak 0,4 juta barel dalam satu pekan, yang berarti penurunan sekitar 13% di bawah rata-rata lima tahun pada tahun ini. Di sisi lain, persediaan propana/propilena mengalami kenaikan sebesar 0,7 juta barel dari pekan sebelumnya, dengan angka tersebut mencapai peningkatan sekitar 19% di atas rata-rata lima tahun pada tahun ini.

Total persediaan minyak bumi komersial mengalami penurunan sebesar 1,5 juta barel dalam satu pekan, dan total produk yang dipasok selama periode empat minggu terakhir mencapai rata-rata 20,6 juta barel per hari. Ini menandai peningkatan sebesar 4,2% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Selama empat minggu terakhir, pasokan produk bensin motor mencapai rata-rata sebesar 8,7 juta barel per hari, yang menunjukkan kenaikan sebesar 0,8% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.

BACA JUGA Melemahnya Dolar AS dan Badai Idalia Dorong Harga Minyak Mentah Naik

Pasokan produk bahan bakar sulingan mencapai rata-rata 3,9 juta barel per hari selama empat minggu terakhir, mencerminkan peningkatan sebesar 8,6% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.

Sementara itu, pasokan produk bahan bakar jet mengalami peningkatan sebesar 9,9% dibandingkan periode empat minggu yang sama tahun lalu.