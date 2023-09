Setelah 5 Hari Turun, Bursa Eropa Naik Sejalan Meredanya Inflasi Jerman

London, Beritasatu.com - Bursa Eropa menguat pada Kamis (28/9/2023) ditopang saham pertambangan dan perbankan setelah mencatat penurunan 5 hari berturut-turut sejalan dengan inflai Jerman yang sesuai perkiraan. Meski demikian investor di Eropa tetap berhari-hari.

BACA JUGA Bursa Eropa Merosot di Tengah Pertemuan 2 Hari the Fed

Stoxx 600 pan di bursa Eropa ditutup menguat 0,36% setelah pada Rabu (27/9/2023) ditutup di level terendah 6 bulan. Sektor sumber daya dasar naik 2,3%, karena sentimen kenaikan laba industri Tiongkok Agustus. Sementara saham sektor perbankan menguat 1%.

Inflasi Jerman menunjukkan perlambatan lebih dari perkiraan. Data menunjukkan 4,3% pada September 2023 atau level terendah sejak invasi besar-besaran Rusia ke Ukraina.

ADVERTISEMENT

Sementara analis yang disurvei Reuters memperkirakan inflasi Jerman akan turun menjadi 4,5% pada September, turun dari 6,4% pada Agustus.

BACA JUGA Bursa Eropa Terjun Bebas 1,2% Jelang Keputusan the Fed

Bursa Asia Pasifik pada Kamis melemah setelah mencatatkan beberapa kenaikan pada Rabu karena kenaikan imbal hasil obligasi AS dan harga minyak mengurangi sentimen investor di Wall Street.

Patokan imbal hasil obligasi AS tenor 10 tahun mencapai level tertinggi sejak 2007. Adapun harga minyak mentah berjangka AS melonjak 3% menjadi US$ 93,68 per barel.