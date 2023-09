Harga Minyak Turun dari Level Tertinggi dalam Setahun Terakhir

Chicago, Beritasatu.com - Harga minyak turun pada Kamis (28/9/2023) setelah mencapai level tertinggi lebih 1 tahun menyusul stok AS turun ke level terendah.

Harga minyak berjangka West Texas Intermediate (WTI) acuan AS turun 2,09% menjadi US$ 91,72 per barel. Di awal sesi, harga minyak sempat menguat ke level US$ 95,03 per barel, menandai level tertinggi sejak Agustus 2022.

Sementara harga minyak patokan global Brent turun 1,4% ke level US$ 95,18.

Harga energi melonjak setelah stok minyak mentah di pusat penyimpanan utama AS turun ke level terendah sejak Juli tahun lalu. Data Badan Informasi Energi AS ( Energy Information Administration/EIA) menyebutkan persediaan minyak mentah di Cushing, Oklahoma, AS turun menjadi 22 juta barel pada minggu keempat September atau mendekati batas operasional minimum. Jumlah tersebut berkurang 943.000 barel dibandingkan minggu sebelumnya.

“Pergerakan harga minyak didorong oleh Cushing, karena mencapai level terendah 22 juta barel, level terendah sejak Juli 2022,” kata Direktur TD Securities, Bart Melek, mengatakan kepada CNBC.

Dia memperkirakan harga minyak akan terus berada pada level tinggi hingga akhir tahun ini, dengan risiko terus menguat jika OPEC+ membatasi pasokan.

Pemimpin OPEC+ Arab Saudi pada September memperpanjang pengurangan produksi minyak mentah sebesar 1 juta barel per hari hingga akhir tahun. Hal ini membuat produksi minyak mentah Saudi mendekati 9 juta barel per hari. Selain itu, Rusia telah berjanji memperpanjang pengurangan ekspor sebesar 300.000 barel per hari hingga akhir Desember.

“Pemangkasan produksi OPEC+, termasuk oleh Arab Saudi menurunkan persediaan minyak dan mendukung kenaikan harga,” tulis UBS dalam catatannya.

Bank investasi asal Swiss ini memperkirakan harga minyak Brent akan di kisaran US$ 90 hingga US$ 100 per barel dalam beberapa bulan mendatang, dengan target akhir tahun 2023 sebesar US$ 95 per barel.