Kilau Emas Meredup karena Spekulasi Sikap Fed

Chicago, Beritasatu.com - Harga emas anjlok ke level terendah dalam 6 bulan pada Kamis (28/9/2023) karena spekulasi kenaikan suku bunga AS Federal Reserve, the Fed lebih tinggi untuk jangka waktu lebih lama. Hal ini mengurangi daya tarik atau kilau emas yang tidak memberikan imbal hasil. Sementara para trader fokus pada pengumuman inflasi minggu ini sebagai petunjuk strategi the Fed.

Harga emas di pasar spot turun 0,7% menjadi US$ 1.861,5 per ons, level terendah sejak Maret. Sedangkan harga emas berjangka AS melemah 0,7% pada US$ 1.878,6.

"Suku bunga yang lebih tinggi melemahkan daya tarik emas sebagai lindung nilai inflasi, dan dapat mendorong harga ke US$ 1.800," kata analis pasar RJO Futures, Daniel Pavilonis.

Imbal hasil Treasury naik ke level tertinggi dalam 16 tahun, meningkatkan opportunity cost memegang emas dengan imbal hasil nol.

Namun, pelemahan dolar AS, yang membuat harga emas lebih murah bagi pembeli di luar negeri, membatasi penurunan emas.

Fokus investor kini beralih pada data pengeluaran konsumsi pribadi (personal consumption expenditures/PCE), yang merupakan ukuran inflasi pilihan the Fed, yang akan dirilis pada Jumat (29/9/2023).

Sementara harga perak turun 0,2% menjadi US$ 22,48 per ons, platinum bertambah 2,1% menjadi US$ 905,89, dan paladium naik 3,7% menjadi US$ 1.267,15.