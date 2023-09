Harga Batu Bara Terseok-seok karena Terbatasnya Permintaan dan Penyekesaian LNG Australia

Jakarta, Beritasatu.com – Harga batu bara turun pada perdagangan Kamis (28/9/2023) karena terbatasnya permintaan global dan penyelesaian perselisihan industri LNG Australia.

Harga batu bara Newcastle kontrak berjangka September 2023 turun US$ 0,60 menjadi US$ 159,75 per ton, kontrak berjangka Oktober 2023 terkoreksi US$ 0,25 menjadi US$ 161,25 per ton, kontrak November 2023 melorot US$ 0,40 menjadi US$ 164 per ton.

BACA JUGA Harga Batu Bara Meroket karena India Butuh Banyak Energi

Sementara itu, harga batu bara Rotterdam kontrak berjangka September 2023 turun US$ 0,15 menjadi US$ 123. Sementara itu, kontrak berjangka Oktober 2023 naik US$ 4,20 menjadi US$ 129,40, kontrak berjangka November 2023 menguat US$ 3,90 menjadi US$ 129,15.

ADVERTISEMENT

Dikutip dari Montel, harga batu bara Newcastle turun dari level tertingginya dalam 4 minggu. Hal itu karena terbatasnya permintaan global dan penyelesaian perselisihan industri LNG Australia membatasi prospek pembangkit listrik tenaga batu bara.

Hal ini ditambah laporan Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) yang menyebutkan India mengalami modernisasi pesat akan menggantikan Tiongkok sebagai pasar utama pertumbuhan baja dunia. Namun, manufaktur India tidak akan bergantung pada batu bara Australia. Demikian prediksi para peneliti dikutip dari The Canberra Times.

BACA JUGA Harga Batu Bara Menguat karena Data Industri Tiongkok

Laporan tersebut menyebut, sebagian besar rencana peningkatan kapasitas pembuatan baja di India didasarkan pada fasilitas pembangkit listrik tenaga batu bara. Hal ini yang dinginkan eksportir batu bara Australia untuk menggantikan menurunnya permintaan dari Tiongkok.

Namun, peningkatan impor batu bara India akan terdampak meningkatnya penggunaan hidrogen ramah lingkungan dalam industri baja setelah tahun 2030.