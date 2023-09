Aktivitas Ekonomi Meningkat, PDB AS Kuartal II 2,1%

Washington, Beritasatu.com –Produk domestik bruto (PDB) AS atau pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat (AS) tetap berada di 2,1% pada kuartal II 2023. Hal itu menunjukkan ekonomi AS mempertahankan laju pertumbuhan cukup tangguh. Aktivitas ekonomi pun meningkat pada kuartal ini. Namun, penutupan (shutdown) pemerintahan dan pemogokan pekerja otomotif yang terus berlanjut meredupkan prospek kuartal berikutnya di tahun ini.

Dikutip Reuters, inflasi tetap tinggi dan kondisi pasar tenaga kerja ketat dengan jumlah orang yang mengajukan klaim untuk tunjangan pengangguran meningkat pada minggu lalu, menurut laporan Kamis (28/9/2023).

BACA JUGA PDB AS Melambat, Risiko Resensi Kembali Mengintai

Beberapa ekonom percaya ketahanan perekonomian dikombinasikan dengan inflasi tinggi dapat memberikan amunisi bagi bank sentral AS, the Fed menaikkan suku bunga lagi pada November. Namun, pihak lain memperkirakan kondisi perekonomian yang suram akan membuat bank sentral AS tidak melakukan pengetatan kebijakan moneter.

ADVERTISEMENT

Kepala Investasi di Independent Advisor Alliance Chris Zaccarelli mengatakan, perekonomian tangguh dengan inflasi tetap tinggi. "Skenario terburuk the Fed, stagflasi, dapat dihindari untuk saat ini, sangat mengesankan bahwa perekonomian masih tumbuh dengan kecepatan seperti ini,” ungkap dia di Charlotte, Carolina Utara.

BACA JUGA Bursa Eropa Menguat Setelah PDB AS di Atas Ekspektasi

PDB meningkat secara tahunan sebesar 2,1% hal ini sejalan dengan ekspektasi para ekonom. Penurunan pertumbuhan belanja konsumen ke tingkat 0,8% lebih rendah dari 1,7% diimbangi revisi kenaikan tajam investasi bisnis di pabrik. Hal ini sejalan dengan upaya Presiden AS Joe Biden untuk membawa kembali manufaktur semikonduktor.

Pemerintah AS juga merevisi data PDB 2017. Gambaran perekonomian tidak banyak berubah dari tahun 2017 hingga 2022, dengan pertumbuhan PDB rata-rata tahunan sebesar 2,2%, naik dari perkiraan sebelumnya sebesar 2,1%.