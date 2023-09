Kenaikan Tren Harga Minyak Dunia Berdampak pada Harga BBM

Jakarta, Beritasatu.com- Harga minyak dunia dalam beberapa bulan terakhir terus menguat sehingga memicu penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) di dalam negeri. Beberapa perusahaan migas di sektor hilir Tanah Air sudah melakukan perubahan harga BBM mengikuti pergerakan harga minyak dunia.

"Harga minyak dunia adalah komponen terbesar dalam pembentukan harga BBM," kata Direktur Eksekutif Reforminer Insitute Komaidi Notonegoro dikutip Antara, Sabtu (30/9/2023).

Harga minyak dunia sudah lama berada di atas level US$ 90-an per barel dan terus merangkak naik. Mengutip Reuters, hafga brent berjangka pengiriman November pada Jumat (29/9/2023) berada di posisi US$ 95,38 per barel. Adapun penjualan minyak Brent berjangka untuk November berakhir pada Jumat kemarin.

Sementara harga minyak Brent berjangka pengiriman Desember di posisi US$ 93,10 per barel pada Jumat. Sedangkan harga minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) acuan AS turun US$ 1,97, atau 2,1% menjadi US$ 91,71 per barel.

Komaidi mengatakan, komponen harga BBM sekitar 55%-60% bergantung pada kualitas minyak dunia. Sementara 40% komponen merupakan biaya distribusi dari biaya pengiriman, pengolahan di kilang, hingga margin semua rantai bisnis, termasuk pajak pertambahan nilai (PPN) atau pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB).

"Jika komponen yang 40% tetap, tetapi harga minyak naik yang mencakup 60%- ada kenaikan, ini akan menjadi bobot harga BBM, karena lebih dari 50%, otomatis naik, kalau ditahan agak berat, kecuali yang naik hanya pajak karena porsinya tidak terlalu besar," kata Komaidi.

Menurut Komaidi fakta bahwa harga minyak dunia sangat krusial pada pembentukan harga BBM nonsubsidi perlu diedukasi ke masyarakat, sehingga bisa menekan potensi gejolak saat ada kenaikan harga BBM ketika harga minyak dunia merangkak.

"Pemerintah perlu sampaikan secara proporsional ke publik bahwa sesuatu yang naik turun itu wajar, tetapi ketika harga minyak turun, ya harus responsif turunkan harga BBM sehingga konsumen menjadi terbiasa," jelas Komaidi.

Sementara itu, ekonom Bank Permata Josua Pardede menyatakan sudah sewajarnya badan usaha memiliki kewenangan menentukan harga BBM nonsubsidi karena BBM tersebut sama sekali tidak mendapatkan subsidi dari pemerintah. Faktor-faktor yang memengaruhi flukutasi harga BBM non-public service obligation (PSO) terkait harga minyak mentah dan nilai tukar, distribusi, dan biaya angkut.