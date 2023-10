Government Shutdown Tidak Jadi, Pasar Kripto Melonjak

Jakarta, Beritasatu.com - Pasar kripto mengalami lonjakan signifikan dalam 24 jam terakhir, dengan Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), dan Binance (BNB) semuanya menguat secara bersamaan. Bahkan, Bitcoin hampir mencapai level US$ 28.000.

Menurut data dari Coinmarketcap, pada Senin pagi pukul 06.10 WIB, kapitalisasi pasar kripto global melonjak sebanyak 2,89% menjadi mencapai US$ 1,11 triliun dalam periode 24 jam. Kripto dengan kapitalisasi pasar terbesar, Bitcoin (BTC), mengalami lonjakan sebesar 3,49% dalam 24 jam terakhir. Saat ini, harga Bitcoin berada di sekitar US$ 27.930,47 per koin atau setara dengan Rp 432,73 juta (dengan kurs Rp 15.493).

Tidak hanya Bitcoin, Ethereum (ETH) juga mengalami penguatan sebesar 3,37% dalam 24 jam, dengan harga saat ini mencapai US$ 1.729,97 per koin. Binance (BNB) juga ikut terangkat dengan kenaikan sebesar 1,70% dalam sehari terakhir, sehingga saat ini BNB diperdagangkan di level US$ 218,81 per koin.

Kabar baik juga datang dari Senat Amerika Serikat yang mengesahkan rancangan undang-undang bipartisan pada Sabtu malam, hanya tiga jam sebelum deadline penutupan pemerintahan (shutdown). RUU tersebut, yang mendapat dukungan luar biasa dengan suara 88 berbanding 9, memberikan dana kepada pemerintah selama 45 hari ke depan, hingga 17 November.

Presiden Joe Biden juga telah menandatangani RUU tersebut menjadi undang-undang, memberikan kepastian atas kelangsungan pemerintahan AS. Ini merupakan kabar baik bagi pasar kripto, karena penutupan pemerintahan AS dapat mempengaruhi kemajuan RUU kripto yang saat ini sedang menunggu pemungutan suara. Hal ini juga berpotensi mempengaruhi peraturan mata uang kripto di masa depan.

Pada bulan Juli sebelumnya, anggota parlemen dari Komite Jasa Keuangan DPR AS telah memberikan dukungan terhadap beberapa RUU yang berkaitan dengan kripto, termasuk RUU Inovasi dan Teknologi Keuangan untuk Undang-Undang Abad 21 (FIT), Undang-Undang Kepastian Peraturan Blockchain, Undang-Undang Kejelasan Pembayaran Stablecoin, dan Undang-Undang Simpan Koin Anda. RUU-ruu ini kemungkinan akan dibawa ke pemungutan suara DPR, tetapi penutupan pemerintahan dapat menghentikan kemampuan anggota parlemen untuk membuat undang-undang apapun.