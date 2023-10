IHSG Rawan Koreksi, Ini 4 Rekomendasi Saham MNC Sekuritas

Jakarta, Beritasatu.com - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mengalami kenaikan tipis hingga mencapai level 6,939 pada penutupan pekan lalu. Volume pembelian masih mendominasi, tetapi penguatan IHSG belum mampu menembus Moving Average 20 hari (MA20).

Menurut MNC Sekuritas, selama IHSG belum berhasil melewati area resisten di 7.046, maka posisi IHSG saat ini berpotensi turun menuju area support di 6.900, dengan rentang antara 6.747 hingga 6.861.

Berikut adalah rekomendasi saham MNC Sekuritas hari ini, Senin (2/10/2023):

1. AKRA (Spec Buy)

Saham AKRA menguat sebanyak 1,6% mencapai Rp 1.545 dan masih didominasi oleh volume pembelian. Analis memperkirakan bahwa posisi AKRA saat ini penguatannya mungkin terbatas.

Speculative Buy: Rp 1.505-Rp 1.535

Target Price: Rp 1.590, Rp 1.620

Stoploss: di bawah Rp 1.490

2. BMRI (Buy on Weakness)

Saham BMRI mengalami kenaikan sebanyak 0,4% menjadi Rp 6.025 dan masih didominasi oleh volume pembelian. Selama saham ini tetap bergerak di atas 5,850, analis memperkirakan BMRI masih memiliki peluang untuk melanjutkan penguatannya.

Buy on Weakness: Rp 5.925-Rp 6.000

Target Price: Rp 6.150, Rp 6.375

Stoploss: di bawah Rp 5.850

3. INDY (Buy on Weakness)

Saham INDY mengalami koreksi sebesar 0,5% ke level Rp 2.200 dengan volume penjualan yang muncul. Analis memperkirakan bahwa posisi INDY saat ini masih ada potensi koreksi lebih lanjut dan dapat dimanfaatkan untuk buy on weakness (BoW).

Buy on Weakness: Rp 2.080-Rp 2.170

Target Price: Rp 2.380, Rp 2.560

Stoploss: di bawah Rp 2.000

4. LSIP (Buy on Weakness)

Saham LSIP mengalami koreksi sebesar 1% ke level Rp 1.015 dengan volume penjualan yang muncul. Analis memperkirakan bahwa posisi LSIP saat ini kemungkinan akan mengalami koreksi lebih lanjut dan dapat dimanfaatkan untuk buy on weakness (BoW).

Buy on Weakness: Rp 995-Rp 1.010

Target Price: Rp 1.050, Rp 1.090

Stoploss: di bawah Rp 980