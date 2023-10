Kenaikan Harga BBM Nonsubsidi Dinilai Masih Wajar

Jakarta, Beritasatu.com - Direktur Eksekutif Center for Energy Security Studies (CESS) Ali Ahmudi Achyak, menilai kenaikan harga BBM nonsubsidi sebesar Rp 700 hingga Rp 1.000 per liter masih wajar karena pergerakan harga minyak mentah dunia telah mencapai lebih dari US$ 90 per barel. Harga BBM nonsubsidi ditentukan oleh mekanisme pasar dan pertimbangan ekonomi.

"Salah satunya harus menyesuaikan dengan komponen harga dasar BBM, termasuk fluktuasi harga minyak dunia. Itu hal yang wajar agar tak menimbulkan kerugian bagi perusahaan penyedia BBM, khususnya PT Pertamina (Persero)," kata Ali dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (1/10/2023).

Ali menjelaskan bahwa komponen harga dasar BBM terdiri dari biaya perolehan, biaya penyimpanan dan distribusi, serta margin perusahaan. Biaya perolehan mencakup biaya yang diperlukan untuk menyediakan BBM. Harga dasar BBM juga dipengaruhi oleh harga indeks pasar BBM, yang dipengaruhi oleh harga ICP (Indonesia Crude Price).

Saat ini, rerata tahun 2023 Indonesia Crude Price (ICP) diperkirakan mencapai US$ 90, sehingga harga indeks pasar BBM berada di atas US$ 100 per barel. Dalam konteks BBM nonsubsidi, badan usaha seharusnya menerapkan harga yang mengikuti fluktuasi pasar dan pergerakan harga minyak dunia.

Namun, Ali mengakui bahwa tingkat kerumitan dan potensi gejolak membuat badan usaha seringkali menggunakan metode penyesuaian harga yang lebih halus untuk menghindari kenaikan harga yang drastis. Ini juga bergantung pada proyeksi harga berdasarkan model berbasis peramalan yang akurat dan data yang valid.