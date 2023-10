Harga Minyak Anjlok 2% ke Level Terendah 3 Minggu karena Penguatan Dolar

Chicago, Beritasatu.com - Harga minyak turun sekitar 2% pada Senin (2/10/2023) ke level terendah dalam 3 minggu karena dolar AS menguat dan para trader melakukan aksi ambil untung (profit taking) khawatir meningkatnya pasokan dan tekanan permintaan akibat suku bunga tinggi.

Pada hari pertama perdagangan Oktober, kontrak Brent berjangka pengiriman Desember melemah US$ 1,49 atau 1,6% jadi US$ 90,71 per barel. Sementara Brent kontrak November yang berakhir Jumat, turun sekitar 5%. Itu merupakan persentase penurunan harian terbesar sejak awal Mei. Sementara itu, minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) acuan AS turun US$ 1,97 atau 2,2% menjadi US$ 88,82 per barel.

BACA JUGA Kenaikan Tren Harga Minyak Dunia Berdampak pada Harga BBM

Analis mengatakan beberapa trader mengambil keuntungan setelah harga minyak mentah naik 30% ke level tertinggi dalam 10 bulan pada kuartal ketiga 2023.

ADVERTISEMENT

Menurut Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas AS, sebelum penurunan harga minyak yang dimulai 28 September, spekulan meningkatkan posisi net long futures dan opsi mereka di New York Mercantile and Intercontinental Exchanges ke level tertinggi sejak Mei 2022.

“Sangat mungkin bahwa aksi ambil untung oleh spekulan memainkan peran (dalam penurunan harga minyak baru-baru ini) dan akan berhenti membebani pasar seiring berjalannya waktu,” kata analis di perusahaan konsultan energi Gelber and Associates dalam sebuah catatan.

Dolar AS pada Senin naik ke level tertinggi dalam 10 bulan terhadap sejumlah mata uang lainnya setelah Pemerintah AS menghindari penutupan sebagian (shutdown). Selain itu, data ekonomi memicu ekspektasi bahwa Federal Reserve AS, the Fed akan mempertahankan suku bunga lebih tinggi dan lama, yang dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi.

BACA JUGA Harga Minyak Turun dari Level Tertinggi dalam Setahun Terakhir

Suku bunga tinggi dan penguatan dolar, membuat harga minyak lebih mahal bagi pemegang mata uang lainnya, sehingga dapat mengurangi permintaan minyak.

“Prospek global dengan cepat berubah menjadi lebih buruk, hal ini mendorong perdagangan dolar dan membebani prospek permintaan minyak mentah,” kata analis pasar di perusahaan data dan analisis OANDA, Edward Moya.

Di Eropa, data manufaktur menunjukkan zona euro, Jerman, dan Inggris masih terperosok pada bulan September.

Sementara Bank Dunia mempertahankan pertumbuhan ekonomi Tiongkok, negara importir minyak terbesar di dunia, tahun 2023 sebesar 5,1%. Namun memangkas prediksi untuk 2024, dengan alasan lemahnya sektor properti.