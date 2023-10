Harga Batu Bara Melemah Dipicu Pasokan Tiongkok dan Tertekannya Harga Migas

Jakarta, Beritasatu.com – Harga batu bara melanjutkan pelemahan pada Senin (2/10/2023) dpicu tertekannya harga komoditas energi, yaitu minyak maupun gas. Ditambah lagi, berlimpahnya pasokan batu bara di Tiongkok.

Harga batu bara Newcastle untuk kontrak berjangka Oktober 2023 turun US$ 1,85 menjadi US$ 154,50 per ton, kontrak berjangka November terkoreksi US$ 3,85 menjadi US$ 156,10 per ton, dan kontrak berjangka Desember 2023 melorot US$ 4,50 menjadi US$ 158 per ton.

Sementara itu, harga batu bara Rotterdam untuk kontrak berjangka Oktober 2023 melemah US$ 2,40 menjadi US$ 125,65, kontrak berjangka November 2023 turun US$ 2,95 menjadi US$ 125, dan kontrak berjangka November 2023 jatuh US$ 3,25 menjadi US$ 124,70.

Adapun harga komoditas energi minyak pada Senin anjlok sekitar 2% karena penguatan dolar Amerika Serikat (AS). Sedangkan harga gas turun di tengah prospek kuatnya pasokan yang mencakup peningkatan aliran pipa dari Norwegia dan tingkat penyimpanan yang sehat pada awal musim pemanasan. Harga gas kontrak November turun 7,8% menjadi 38,57 per MWh.

Pelemahan harga batu bara juga karena melimpahnya pasokan batu bara di Tiongkok. Provinsi Shanxi yang kaya akan batu bara mencatat produksi mendekati 900 juta ton dalam 8 bulan pertama tahun 2023 di tengah upaya meningkatkan produksi guna menjamin pasokan.

Produksi batu bara di Shanxi, wilayah penghasil batu bara terbesar di Tiongkok, melampaui 898 juta ton selama periode tersebut, atau naik 4,4% dibandingkan periode sama tahun lalu. Hal ini mencakup hampir sepertiga dari total produksi batu bara di Tiongkok, menurut biro statistik provinsi.