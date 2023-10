Pekan Ini Imbal Hasil SUN Akan Naik, Cermati The Fed dan Cadangan Devisa Domestik

Jakarta, Beritasatu.com- Harga surat utang negara (SUN) pada pekan ini diproyeksikan kembali menurun sehingga imbal hasil bertambah seiring sentimen dari global bank sentral AS, the Fed.

"Pada pekan ini harga SUN diperkirakan akan bergerak sideways dengan kecenderungan menurun atau yield naik. Harga SUN akan dipengaruhi aktivitas spekulasi menjelang pidato beberapa pejabat the Fed," kata Economist PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) Suhindarto dikutip Investor Daily, Senin (2/10/2023).

Dia menilai indikator ekonomi yang jadi acuan the Fed memunculkan argumen bahwa tingkat suku bunga saat ini sudah cukup ketat dan mencegah peningkatan harga yang tak terkendali ke depannya.

Selain itu, lanjut dia, Kongres AS yang menyepakati anggaran untuk jangka pendek sehingga layanan publik pemerintah terhindar dari penutupan (shutdown) memberikan sentimen positif SUN pekan ini. Namun kondisi yield obligasi AS yang telah kembali ke teritori positif diperkirakan akan masih menjadi faktor penarik arus modal asing kembali ke AS dari negara berkembang, termasuk Indonesia. “Hal ini masih akan memberikan tekanan terhadap harga SUN ke depan,” ujar dia.

Sedangkan dari dalam negeri, Darto melihat data inflasi dan cadangan devisa akan memengaruhi harga SUN. Jika inflasi terkendali dengan cadangan devisa tetap kuat memberikan sentimen positif pada SUN. Pasar akan melihat seberapa besar kekuatan pemerintah dalam menjaga fluktuasi nilai tukar agar tidak terlalu volatile.

Seperti yang diketahui, spread antara suku bunga acuan di Indonesia dengan AS saat ini masih berada dalam rentang sempit. Kondisi ini diiringi dengan surplus neraca perdagangan Indonesia yang terus tertekan beberapa waktu terakhir, sehingga nilai tukar rupiah mengalami tekanan. ”Kami memperkirakan yield SUN 10 tahun di pekan ini akan bergerak pada rentang 6,6% - 7,0%,” kata dia.

Sementara itu, pada Selasa 3 Oktober 2023, pemerintah akan melakukan lelang surat berharga syariah negara (SBSN) sebanyak 7 seri dengan target indikatif Rp 19 triliun dan maksimal Rp 28,5 triliun.

Darto memperkirakan pasar masih akan antusias terhadap lelang karena pemerintah mulai mengurangi penerbitan menjelang akhir tahun seiring surplusnya anggaran pemerintah sehingga kebutuhan pembiayaan menjadi berkurang.