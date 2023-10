Selain Beras, Waspadai Kenaikan Harga Komoditas Pangan Ini

Jakarta, Beritasatu.com - Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (Ikappi) mengimbau pemerintah untuk tetap waspada terhadap tanda-tanda kenaikan harga komoditas pangan yang terus meningkat dalam pekan ini.

Selain beras, beberapa komoditas lainnya juga menunjukkan potensi kenaikan, seperti cabai merah keriting yang naik sebesar Rp 500 menjadi 46.000 per kg, cabai rawit merah yang naik sebanyak Rp 1.000 menjadi Rp 46.500 per kg, cabai merah besar atau TW yang mencapai Rp 54.000 per kg, dan bawang putih yang mengalami peningkatan dari Rp 40.000 per kg menjadi Rp 49.000 per kg.

"Ikappi mencatat ayam juga ada kenaikan menjadi Rp 40.000 dan kenaikan harga telur meskipun hanya sebesar Rp 200," kata Wasekjend DPP Ikappi, Syahrul Reza Saputra, Selasa (3/10/2023).

Dalam menghadapi kenaikan harga ini, Ikappi mengajak pemerintah untuk mengambil tindakan preventif terhadap faktor-faktor yang berpotensi mendorong kenaikan harga pangan.

Selain itu, Ikappi juga mendesak pemerintah untuk melakukan langkah serius dalam memperkuat ketahanan pangan melalui program pangan yang lebih aktif dan massif.

"Hal ini penting agar kita dapat tetap mempertahankan kemandirian pangan di tengah situasi global yang semakin sulit, dan menjadikan ketahanan pangan sebagai salah satu kekuatan utama negara kita," kata Syahrul.

Sementara itu, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa inflasi pada bulan September 2023 mencapai 0,19% secara bulanan atau month-to-month (mtm). Selain itu, tingkat inflasi year to date (ytd) hingga September 2023 mencapai 1,63%, sementara tingkat inflasi year-on-year (yoy) mencapai 2,28%.

Penyumbang terbesar terhadap inflasi bulanan pada September 2023 adalah kelompok makanan, minuman, dan tembakau dengan tingkat inflasi sebesar 0,35%, yang memberikan andil sebesar 0,09% terhadap inflasi secara keseluruhan. Untuk Komoditas yang paling berkontribusi terhadap inflasi bulanan adalah beras, yang menyumbang sebesar 0,18%.