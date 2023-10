Bursa Eropa Anjlok karena Imbal Hasil Obligasi AS ke Level Tertinggi dalam 16 Tahun

London, Beritasatu.com - Bursa Eropa ditutup melemah pada Selasa (3/10/2023) karena investor mencermati data ekonomi yang suram di Uni Eropa dan imbal hasil obligasi AS tertinggi dalam 16 tahun.

Stoxx 600 di bursa Eropa berakhir turun 1,1%, dengan seluruh sektor dan bursa utama di teritori negatif. Sektor saham utilitas turun 2,7% dan saham pertambangan ambles 2,6%.

BACA JUGA Bursa Eropa Melemah karena Turunnya Data Manufaktur

Memasuki awal Oktober, sejumlah saham gagal melepaskan tekanan yang terjadi pada Agustus dan September. Pemicunya pelemahan bursa saham Selasa karena pelemahan output manufaktur zona Euro menyusul pesanan baru turun.

ADVERTISEMENT

Selain itu, imbal hasil obligasi Pemerintah AS tenor 10 tahun mencapai level tertinggi 16 tahun sehingga aset berisiko seperti saham ditinggalkan.

Di pasar Asia Pasifik semalam, bursa saham Hong Kong turun sekitar 3%, memimpin pelemahan di wilayah tersebut. Indeks Hang Seng Hong Kong ambles 3,12% setelah kembali dari libur hari nasional Senin.

BACA JUGA Setelah 5 Hari Turun, Bursa Eropa Naik Sejalan Meredanya Inflasi Jerman

Sementara harga minyak bervariasi pada Selasa di tengah memburuknya sentimen pasar global. Harga minyak mixed setelah mencapai level terendah 3 minggu di hari sebelumnya.

Minyak mentah berjangka Brent turun 0,4% pada US$ 90,42 per barel Selasa sore di London, sementara minyak mentah berjangka West Texas Intermediate (WTI) acuan AS naik 0,2% menjadi US$ 89,03.