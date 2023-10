Dow Jones Ambles karena Kekhawatiran Kenaikan Suku Bunga the Fed

New York, Beritasatu.com - Bursa saham AS, Wall Street termasuk Dow Jones anjlok pada Selasa (3/10/2023) karena imbal hasil obligasi AS mencapai level tertinggi sejak tahun 2007, sehingga meningkatkan kekhawatiran suku bunga lebih tinggi. Hal ini akan menekan pasar perumahan dan membawa perekonomian AS ke dalam resesi.

Dow Jones kehilangan 430,97 poin atau 1,29% menjadi 33.002,38, atau penurunan 1 hari terburuk sejak Maret. S&P 500 turun 1,37%, menyentuh level terendah sejak Juni 2023 ditutup pada 4.229,45. Nasdaq Composite turun 1,87% menjadi 13.059,47.

BACA JUGA Dow Jones Merosot meski Shutdown Layanan Pemerintah AS Berhasil Dicegah

Dengan pelemahan Selasa, Dow Jones turun 0,4% sejak awal tahun tahun hingga kini, sedangkan S&P 500 masih menguat 10% untuk tahun 2023.

ADVERTISEMENT

Imbal hasil obligasi Pemerintah AS tenor 10 tahun menyentuh 4,8%, level tertinggi dalam 16 tahun. Imbal hasil melonjak dalam sebulan terakhir karena Federal Reserve, the Fed berjanji mempertahankan suku bunga pada tingkat lebih tinggi untuk jangka waktu lebih lama.

Sementara imbal hasil tenor 30 tahun mencapai 4,925%, mencatat level tertinggi sejak 2007.

"Kenaikan imbal hasil obligasi memicu kekhawatiran suku bunga tinggi sehingga akan menekan saham," kata Kepala Investasi Independent Advisor Alliance, Chris Zaccarelli.

BACA JUGA Dow Jones Terkikis 100 Poin Seiring Makin Dekatnya Keputusan Bunga the Fed

Bursa saham AS bergerak melemah seiring kenaikan suku bunga. Katalis terbaru kenaikan suku bunga adalah rilis survei lowongan pekerjaan Agustus pada Selasa, yang menandakan pasar tenaga kerja ketat. Survei menunjukkan ada 9,6 juta lapangan pekerjaaan pada bulan tersebut. Sementara itu, ekonom yang disurvei Dow Jones memperkirakan akan ada 8,8 juta lapangan pekerjaan. Pasar tenaga kerja yang kuat memungkinkan the Fed memperketat kebijakannya.

Kenaikan suku bunga juga akan menekan pasar perumahan sehingga memicu ekonomi AS ke jurang resesi.

Saham perusahaan teknologi, seperti Nvidia dan Microsoft melemah karena suku bunga tinggi mengurangi antusiasme terhadap perdagangan saham yang menjanjikan pendapatan lebih tinggi di masa depan.

‚Äč