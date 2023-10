Menunggu Fenomena Uptober pada Aset Kripto: Bitcoin dan Ethereum Menguat?

Jakarta, Beritasatu.com- Pasar aset kripto, termasuk Bitcoin (BTC), memiliki potensi untuk menguat saat memasuki bulan Oktober 2023. Kenaikan harga aset kripto pada setiap Oktober dikenal sebagai fenomena "Uptober."

"Kenaikan pasar aset kripto secara keseluruhan di setiap Oktober sering disebut 'Uptober' di kalangan komunitas kripto," kata kakar keuangan Ajaib Kripto, Panji Yudha, seperti yang dilaporkan oleh Investor Daily pada Rabu (4/11/2023).

Dalam 4 tahun terakhir, harga Bitcoin selalu mengalami kenaikan pada bulan Oktober. Selama 1 dekade terakhir, Bitcoin hanya mengalami penurunan dua kali pada bulan Oktober, yaitu pada tahun 2014 dan 2018.

Panji memproyeksikan bahwa Bitcoin memiliki potensi untuk menguji kembali tren kenaikannya dalam kisaran harga US$ 26.800-27.350 pada bulan Oktober ini. Jika berhasil pulih, aset kripto ini berpotensi kembali naik menuju level resistensi di US$ 28.000.

Sementara Pada Selasa (3/10/2023) pukul 09.00 WIB, harga Bitcoin berada di angka US$ 27.410. Memasuki bulan Oktober, harga Bitcoin melonjak ke atas US$ 28.500 pada Senin (2/10/2023), atau mencapai level tertinggi dalam 6 minggu terakhir. Total kapitalisasi pasar aset kripto juga mengalami lonjakan mencapai US$ 1,104 triliun pada Senin (2/10/2023) pagi, yang merupakan level tertinggi sejak 29 Agustus lalu. Namun pada Selasa (3/10/2023) pukul 09.00 WIB, total kapitalisasi pasar aset kripto kembali turun menjadi US$ 1,064 triliun.

Panji menjelaskan bahwa Bitcoin berhasil menutup bulan September dengan pertumbuhan positif, meningkat 3,91% menurut data Coinglass. Pertumbuhan positif ini merupakan yang pertama kalinya sejak tahun 2016. "Bitcoin tampaknya berpotensi melanjutkan tren positifnya pada Oktober, karena data menunjukkan bahwa rata-rata kenaikan harga Bitcoin pada bulan Oktober dari tahun 2013 hingga 2022 cenderung positif, dengan rata-rata kenaikan sebesar 22,34%," ungkap Panji.

Tidak hanya Bitcoin, Ethereum juga mencatat kenaikan positif pada Oktober dalam 4 tahun terakhir. Kenaikan tertinggi terjadi pada Oktober 2021 sebesar 42,92%, dan pada Oktober 2022 menguat sebesar 18,39%. “Ethereum merupakan alternative coin (altcoin) terbesar berdasarkan kapitalisasi pasar. Hal ini didukung jutaan pengguna jaringan Ethereum dan berbagai aplikasi terdesentralisasi yang telah dibuat dengan memanfaatkan jaringan Ethereum,” tambahnya.

Pada awal Oktober 2023, Ethereum mendapat sentimen positif dari peluncuran ETF Ethereum Futures oleh beberapa manajer investasi. Ini memiliki potensi menjadi pendorong bagi Ethereum untuk terus naik sepanjang bulan Oktober ini. Ethereum berpotensi menuju area MA-100 terlebih dahulu di angka US$ 1.760, sebelum mencapai resistensi di US$ 1.800.

"Meski begitu, investor dan trader diingatkan tetap waspada terhadap berita dan mengikuti perkembangan pasar, meskipun secara historis pasar kripto cenderung bullish di setiap Oktober," pesan Panji.