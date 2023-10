Harga Emas Berjangka Anjlok Akibat Antisipasi Suku Bunga The Fed

Jakarta, Beritasatu.com - Harga emas berjangka di divisi COMEX New York Mercantile Exchange mengalami penurunan pada penutupan perdagangan Rabu (4/10/2023) waktu setempat atau Kamis (5/10/2023) dipicu oleh ekspektasi pasar terkait kebijakan suku bunga yang lebih tinggi dari Federal Reserve (Fed) yang mungkin berlangsung lebih lama.

Kontrak emas paling aktif untuk pengiriman Desember 2023 mengalami penurunan sebesar US$ 6,70 dolar AS atau 0,36%, dengan penutupan pada level US$ 1.834,80 per ons.

Data ekonomi yang dirilis dalam periode tersebut menunjukkan hasil yang beragam. Laporan Ketenagakerjaan Nasional Automated Data Processing Inc (ADP) menunjukkan bahwa lapangan kerja di sektor swasta Amerika Serikat mengalami peningkatan sebanyak 89.000 pada bulan September, yang merupakan pertumbuhan terendah dalam dua setengah tahun terakhir. Hal ini menjadi perbandingan dengan perkiraan para ekonom yang memproyeksikan peningkatan lapangan kerja sekitar 150.000.

Di sisi lain, data dari Departemen Perdagangan Amerika Serikat menunjukkan bahwa pesanan barang-barang manufaktur AS mengalami kenaikan sebesar 1,2% pada bulan Agustus, setelah mengalami penurunan sebesar 2,1% pada bulan Juli. Perkiraan ekonom menunjukkan bahwa kenaikan seharusnya sekitar 0,3%.

Indeks jasa Institute for Supply Management (ISM) mengalami penurunan tipis, turun dari 54,5% pada bulan Agustus menjadi 53,6% pada bulan September.

Indeks Manajer Pembelian Jasa AS (PMI) final dari S&P berada pada angka 50,1 pada bulan September, dan tidak ada ekspektasi yang signifikan terkait perubahan ini.

Indeks Aktivitas Bisnis PMI Jasa Global S&P final, yang telah disesuaikan secara musiman, mencatat angka 50,1 pada bulan September. Angka ini menunjukkan penurunan dari 50,5 yang tercatat pada bulan Agustus dan secara umum sesuai dengan perkiraan awal sebelumnya sebesar 50,2.

Pasar saat ini sedang fokus pada data non-farm payrolls (laporan gaji non-pertanian) untuk bulan September yang akan dirilis pada hari Jumat.

Selain itu, harga perak untuk pengiriman Desember mengalami penurunan sebesar 23,10 sen atau 1,08%, dengan penutupan pada level US$ 21,146 per ons. Sementara itu, harga platinum untuk pengiriman Januari mengalami penurunan sebesar US$ 5,40 atau 0,61% dengan penutupan pada level US$ 874,20 per ons.