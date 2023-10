Penguatan Rupiah terhadap Dolar AS Akibat Data Tenaga Kerja AS yang Tak Sesuai Harapan

Jakarta, Beritasatu.com - Rupiah dilaporkan menguat 0,36% atau 56 poin terhadap dolar AS. Rupiah kini menyentuh level Rp 15.578 per dolar AS pada perdagangan Kamis (5/10/2023).

Pada Kamis, analis pasar mata uang, Lukman Leong, menyatakan bahwa kurs rupiah menguat terhadap dolar AS sebagai akibat dari data tenaga kerja yang dirilis oleh automatic data processing (ADP) AS yang lebih lemah dari perkiraan.

"Nilai tukar rupiah yang diperdagangkan antarbank di Jakarta pada pagi Kamis menguat sebesar 0,36% atau 56 poin, sehingga mencapai Rp 15.578 per dolar AS, dibandingkan dengan sebelumnya yang mencapai Rp 15.634 per dolar AS," kata dia dalam risetnya mengutip laman Antara.

Lukman Leong menjelaskan bahwa data ADP tersebut menunjukkan adanya penambahan sebanyak 89.000 pekerjaan, jauh di bawah perkiraan sebelumnya yang mencapai 153.000 pekerjaan.

"Data ini meredakan ekspektasi terhadap prospek suku bunga The Fed," ujarnya.

Dia juga menilai bahwa setiap data ekonomi AS yang dirilis akan memengaruhi ekspektasi terhadap prospek suku bunga AS hingga Desember 2023, yaitu saat The Fed akan mengeluarkan kebijakan penting terkait suku bunga.

Pada hari Jumat, data Non-Farm Payroll (NFP) AS akan dirilis dengan perkiraan penambahan sebanyak 170.000 pekerjaan.

"Sentimen terhadap dolar AS masih tetap kuat, dan penguatan rupiah diperkirakan akan terbatas hingga data NFP tersebut dirilis," imbuhnya.

Selain itu, data cadangan devisa (cadev) juga akan diumumkan pada hari berikutnya, dan diperkirakan akan mengalami penurunan sebesar Rp 136 miliar. Hal ini berarti bahwa rupiah akan tertekan oleh data NFP AS dan juga data cadev.

Dalam konteks ekspektasi terhadap kenaikan suku bunga, Analis Bank Woori Saudara BWS, Rully Nova, berpendapat bahwa rupiah mungkin akan menguat jika The Fed mengambil sikap dovish terhadap proyeksi suku bunga AS. Namun, hingga saat ini, sikap The Fed masih jauh dari dovish, mengingat angka inflasi AS masih berada jauh dari target 2%.