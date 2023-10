Golden Energy Milik Sinar Mas Optimistis Pendapatan hingga Akhir 2023 US$ 3 Miliar

Jakarta, Beritasatu.com - PT Golden Energy Mines Tbk (GEMS) berambisi mencapai pendapatan sebesar US$ 1,56 miliar atau sekitar Rp 24 triliun (dengan kurs Rp 15.633) selama semester kedua tahun 2023. Dengan target ini, perusahaan batu bara milik Sinar Mas Group ini berharap pendapatannya hingga akhir tahun bisa mencapai US$ 3 miliar, karena sebelumnya telah terkumpul US$ 1,44 miliar pada paruh pertama tahun tersebut.

Presiden Direktur Golden Energy Mines, Bonifasius, optimistis dengan pencapaian ini. Dia menjelaskan bahwa penjualan komoditas perusahaan sangat bergantung pada harga jual. "Jika harga semakin tinggi akan menghasilkan pendapatan yang lebih besar," kata dia dalam paparan perusahaan di Sinarmas Land Plaza Tower di Jakarta, dikutip Investor Daily Rabu (4/10/2023).

Dia mengatakan pada tahun sebelumnya, pendapatan perusahaan mencapai US$ 2,9 miliar, dan tahun ini diharapkan mendekati angka tersebut, bahkan mendekati US$ 3 miliar, terutama karena peningkatan produksi batu bara menjadi 40 juta ton dibandingkan 38,4 juta ton pada tahun 2022. "Harga batu bara akan membaik di akhir tahun karena meningkatnya permintaan di musim dingin negara-negara Eropa dan Asia Timur," kata dia.

Menurut analisis perusahaan, harga batu bara diperkirakan akan naik ke kisaran US$ 58-US$ 60 per ton. Hingga kuartal III 2023, perusahaan telah memproduksi sekitar 30,4 juta ton batu bara. Selain keuntungan dari penggunaan kembali pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) di Eropa, pasar batu bara dalam negeri juga masih kuat, dengan 32% dari total penjualan GEMS terserap di pasar domestik.

Golden Energy Mines berencana mempertahankan margin keuntungan sebesar 15% dari pendapatan yang dihasilkan, seperti yang telah tercapai pada semester pertama. Laba yang diperoleh akan digunakan untuk pembagian dividen sejalan dengan kebijakan sebelumnya, yaitu pembagian dividen sekitar 70%-80% dari laba bersih.

Untuk mencapai target ini, GEMS berencana mengalokasikan sisa belanja modal (capital expenditure/capex) sebesar US$ 8 juta untuk pengembangan pelabuhan. Hingga Juni 2023, perusahaan telah menggunakan US$ 9 juta dari total capex US$ 17 juta yang telah dianggarkan. Investasi tersebut termasuk untuk infrastruktur tambang dan kelancaran logistik pelabuhan.

Bonifasius yakin bahwa seluruh anggaran capex akan terpakai sepenuhnya, karena kondisi pasar yang masih tinggi dan mampu menyerap hasil produksi GEMS.