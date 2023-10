Setelah Tertekan Hebat Rupiah Perdagangan 5 Oktober Ditutup Menguat, Ini Pemicunya

Jakarta, Beritasatu.com - Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) sore ini Kamis (5/10/2023) ditutup melemah dibandingkan posisi kemarin. Pergerakan mata uang Garuda di tengah mata uang Benua Kuning yang bervariasi.

Mengacu data Bloomberg, rupiah sore ini pukul 16.00 WIB di pasar spot exchange ditutup sebesar Rp 15.618 per dolar AS atau menguat 16,5 poin (0,05%) dari penutupan sebelumnya. Mata uang Garuda hari ini diperdagangkan dengan kisaran Rp 15.575- Rp 15.621 per dolar AS.

Berdasarkan kurs referensi Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (Jisdor), rupiah hari ini berada di posisi Rp 15.601 per dolar AS atau menguat dari posisi hari sebelumnya Rp 15.636 per dolar AS. Untuk diketahui, kurs Jisdor merupakan representasi nilai tukar rupiah terhadap dolar AS dari transaksi antarbank di pasar valuta asing, termasuk transaksi dengan bank di luar negeri.

Mata Uang Asia

Adapun Yen Jepang terhadap dolar AS menguat 0,2 poin (0,15%) mencapai 148,9 yen per dolar AS, dolar Hong Kong melemah 0,0001 poin (0%) mencapai 7,8 per dolar AS, won Korea Selatan menguat 13,04 poin (0,96%) mencapai 1.350 won per dolar AS. Sedangkan rupe India melemah 0,01 poin (0,02%) mencapai 83,2 per rupe India, renmimbi Tiongkok menguat 0,01 (0,19%) mencapai 7,2 per dolar AS.

Sementara dolar Singapura terhadap dolar AS menguat 0,0004 poin (0,03%) mencapai 1,3 per dolar AS, peso Filipina menguat 0,02 poin (0,05%) mencapai 56,6 per dolar AS, ringgit Malaysia menguat 0,002 poin (0,06%) mencapai 4,7 per dolar AS, baht Thailand melemah 0,09 (0,2%) mencapai 37,0.

Penguatan karena data ADP AS

Penguatan rupiah dipengaruhi oleh data tenaga kerja AS hari ini, yakni Automatic Data Processing (ADP), yang menunjukkan pertambahan pekerjaan yang lebih rendah dari proyeksi. "Kondisi ini meredakan ekspektasi terhadap prospek suku bunga The Fed," kata analis mata uang Lukman Leong dikutip Antara, Jumat.

Namun, dia mengingatkan bahwa penguatan rupiah kemungkinan akan terbatas hingga dirilisnya data non-farm payroll (NFP) AS pada Jumat (6/10/2023), dengan perkiraan penambahan 170.000 pekerjaan.

Selain itu, pengumuman data cadangan devisa (cadev) Indonesia Jumat besok juga diperkirakan akan mempengaruhi nilai tukar rupiah, yang diperkirakan akan turun menjadi Rp 136 miliar.

Analis Bank Woori Saudara, Rully Nova memandang bahwa posisi rupiah masih di bawah tekanan ekspektasi prospek kenaikan suku bunga.

Potensi penguatan rupiah akan tergantung pada sikap the Fed terkait proyeksi suku bunga AS, meskipun hingga saat ini, sikap The Fed masih jauh dari kebijakan dovish. Pemicunya angka inflasi AS masih di bawah target 2%.