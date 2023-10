Harga Minyak Mentah Dunia Turun Drastis dalam 2 Hari Terakhir

Texas, Beritasatu.com - Harga minyak mentah dunia turun sekitar 2% pada hari Kamis (5/10/2023), melanjutkan penurunan sehari sebelumnya yang hampir mencapai 6%. Koreksi harga minyak dipicu kekhawatiran menurunnya permintaan bahan bakar dan keputusan OPEC+ untuk mempertahankan pemangkasan produksi minyak.

Kontrak berjangka minyak mentah acuan global Brent dan kontrak berjangka minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) AS telah turun sekitar US$ 10 per barel dalam kurun waktu kurang dari 10 hari setelah mendekati $100 pada akhir September.

Penurunan persentase gabungan selama dua hari terakhir ini merupakan yang terbesar sejak Mei untuk kedua acuan minyak mentah tersebut.

Kontrak berjangka Brent ditutup US$ 1,74, atau 2,03%, lebih rendah pada level US$ 84,07, sementara kontrak berjangka minyak mentah WTI AS lebih rendah sebesar US$ 1,91, atau 2,3%, pada level US$ 82,31.

Minyak turun lebih dari $5 pada hari Rabu, penurunan harian terbesarnya dalam lebih dari setahun, setelah pertemuan panel menteri OPEC+ yang dipimpin oleh Rusia.

Tidak ada perubahan dalam kebijakan produksi minyak kelompok ini, dan Arab Saudi mengatakan akan menjaga pemangkasan sukarela sebesar 1 juta barel per hari (bpd) hingga akhir 2023, sementara Rusia akan mempertahankan pembatasan ekspor sukarela sebesar 300.000 bpd hingga akhir Desember.

Kontrak berjangka minyak pemanas AS turun lebih dari 5% dengan harapan bahwa larangan ekspor bahan bakar Rusia yang diberlakukan bulan lalu akan segera dicabut dan gangguan pasokan akan kurang parah daripada yang diantisipasi pasar.

Data pada hari Rabu juga menunjukkan bahwa sektor jasa AS melambat sementara ekonomi zona euro kemungkinan menyusut pada kuartal terakhir, menurut survei.

Dolar AS melemah, tetapi tetap berada di dekat level tertinggi dalam 11 bulan, membuat minyak lebih mahal bagi pembeli asing.

Pada hari Kamis, menteri energi Turki mengatakan bahwa pipa minyak mentah dari Irak melalui Turki, yang telah dihentikan selama sekitar enam bulan, siap untuk beroperasi kembali.