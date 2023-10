Bitcoin Melemah, Tidak Ada Uptober Bulan Ini?

Jakarta, Beritasatu.com - Pasar kripto mengalami penurunan dalam 24 jam terakhir, dengan Bitcoin, Ethereum, dan Binance semuanya mengalami pelemahan. Hal ini mengancam kemungkinan terjadinya uptober atau kenaikan harga Bitcoin pada Oktober tahun ini.

Berdasarkan data dari Coinmarketcap, pada Jumat pagi (6/10/2023) pukul 06.40 WIB, kapitalisasi pasar kripto global mengalami koreksi sebesar 1,02% menjadi sekitar US$ 1,08 triliun dalam 24 jam. Bitcoin, kripto dengan kapitalisasi pasar terbesar, turun sebesar 1,26% dalam 24 jam terakhir. Saat ini, harga Bitcoin berada di sekitar US$ 27.440,05 per koin atau sekitar Rp 429,13 juta (dengan kurs Rp 15.639).

Ethereum juga mengalami koreksi sebesar 0,28% dalam 24 jam, dengan harga sekitar US$ 1.613,25 per koin. Sementara itu, Binance (BNB) turun sebesar 1,21% dalam satu hari terakhir, dengan harga sekitar US$ 210,88 per koin.

Fyqieh Fachrur, seorang trader dari Tokocrypto, menjelaskan bahwa saat ini hanya ada sedikit katalis yang dapat mendorong harga Bitcoin lebih tinggi. Penurunan ini disebabkan oleh lonjakan imbal hasil obligasi (treasury yields) AS yang membuat nilai dolar naik, yang pada gilirannya mengurangi permintaan untuk investasi berisiko. Selain itu, ada kekhawatiran terkait peluncuran ETF Ethereum Futures yang belum memuaskan dari segi volume perdagangan.

Performa kurang memuaskan dari ETF Ether ini dapat memengaruhi harapan terkait aliran masuk dana ke ETF Bitcoin spot di masa depan. Selain itu, masih ada ketidakpastian tentang waktu dan peluang persetujuan dariSecurities and Exchange Commission (SEC) untuk produk-produk tersebut. Kepercayaan investor pada Bitcoin juga terpengaruh oleh peristiwa dalam dunia keuangan konvensional, terutama yang berkaitan dengan kebijakan Federal Reserve Amerika Serikat.

"Data terbaru tentang pasar tenaga kerja AS yang dirilis pada 3 Oktober menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam jumlah lowongan pekerjaan, yang pada gilirannya meningkatkan ekspektasi terkait kemungkinan tindakan kontraktif dari The Fed," kata Fyqieh.

Ketua Federal Reserve, Jerome Powell, sebelumnya telah menyatakan kemungkinan respons kebijakan moneter jika situasi pasar tenaga kerja tidak membaik. Akibatnya, para pelaku pasar sekarang memperkirakan peluang kenaikan suku bunga Federal Reserve sebesar 30% pada pertemuan bulan November, yang merupakan lonjakan dari angka 16% hanya satu minggu sebelumnya, menurut data dari CME FedWatch Tool.

Sejarah menunjukkan bahwa Oktober telah menjadi bulan yang baik bagi Bitcoin, tetapi tetap diperlukan peningkatan harga yang signifikan untuk memicu bull run yang kuat.

Secara keseluruhan, pasar kripto menunjukkan potensi bullish kecil, tetapi untuk melihat kenaikan harga yang signifikan, diperlukan sentimen yang kuat. Dalam jangka panjang, prediksi harga Bitcoin tampaknya sedikit bullish, dengan target untuk segera mencapai lebih dari US$ 30.000 atau sekitar Rp 467 juta.