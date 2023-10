Kurs Rupiah Melemah ke Rp 15.625, Ini Penyebabnya

Jakarta, Beritasatu.com - Kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) terdepresiasi ke kisaran Rp 15.625 pada awal perdagangan hari ini, Jumat (6/10/2023).

Menurut data Refinitiv, pada pukul 09.30 WIB, kurs rupiah melemah 15 poin atau 0,1% ke Rp 15.625 dibandingkan perdagangan sebelumnya. Transaksi rupiah hari ini berkisar dalam kisaran Rp 15.620-Rp 15.625 per dolar AS.

Nilai tukar rupiah terhadap euro melemah 0,02% Rp 16.468,75, terhadap pound sterling melemah 0,01% ke Rp 18.031,35, terhadap yen melemah 0,1% ke Rp 105,2, terhadap dolar Australia melemah 0,13% ke Rp 9.954,7, rupiah terhadap dolar Singapura melemah 0,04% ke Rp 11.420,95.

Indeks dolar AS (DXY), yang melacak greenback terhadap mata uang utama dunia, berada di 106,39 atau menguat 0,06% dibandingkan posisi sebelumnya.

Pengamat pasar uang Ariston Tjendra mengatakan kepada Antara, pelemahan rupiah terjadi karena data tenaga kerja AS (non-farm payrolls) yang akan dirilis malam ini diprediksi akan menunjukkan kondisi ketenagakerjaan AS yang masih solid.

Perekonomian yang baik berarti the Fed kemungkinan masih mendukung kebijakan suku bunga tinggi untuk mengendalikan inflasi AS.

Yield treasury 10 tahun AS naik ke level 4,8% pada hari Selasa lalu, tertinggi sejak sebelum krisis finansial 2008. Kenaikan yield treasury AS dapat memiliki beberapa dampak terhadap nilai tukar rupiah. Tingkat bunga yang lebih tinggi pada obligasi AS membuatnya lebih menarik bagi investor internasional untuk memegang aset dalam mata uang AS. Ini dapat mengakibatkan tekanan pada mata uang negara-negara lain, termasuk rupiah.

Jika yield treasury AS naik secara signifikan, maka investor asing mungkin akan lebih tertarik untuk berinvestasi di AS daripada di pasar keuangan Indonesia. Ini bisa mengakibatkan arus modal keluar dari Indonesia, yang dapat memberi tekanan tambahan pada rupiah.