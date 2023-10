MNC Energy Terbitkan Surat Utang Rp 750 Miliar untuk Perkuat Modal

Jakarta, Beritasatu.com - PT MNC Energy Investments Tbk (IATA), perusahaan energi yang dimiliki konglomerat Hary Tanoesoedibjo, berencana merilis surat utang sebanyak Rp 750 miliar. Dana yang akan diperoleh dari obligasi ini akan digunakan oleh perusahaan untuk modal kerja dalam perdagangan batu bara serta pembayaran sejumlah utang.

Dalam keterangan manajemen IATA kepada Bursa Efek Indonesia (BEI) dikutip Investor Dialy, Kamis (5/10/2203), surat utang itu terdiri dari obligasi berkelanjutan I MNC Energy Investments Tahap I 2023 sebesar Rp 500 miliar dan sukuk wakalah berkelanjutan I MNC Energy Investments Tahap I 2023 sebesar Rp 250 miliar. "Surat utang ini merupakan bagian dari obligasi berkelanjutan I MNC Energy Investments yang memiliki target penghimpunan dana sebesar Rp 1 triliun," kata manajemen IATA.

Obligasi yang ditawarkan terdiri dari tiga macam, yaitu seri A senilai Rp 250 miliar berjangka 1 tahun dan bunga 10,75% per tahun, seri B senilai Rp 149,82 miliar berjangka 3 tahun dan bunga 11,25%, serta seri C senilai Rp 100,17 miliar berjangka 5 tahun dan tingkat bunga 11,50%.

Sama halnya dengan obligasi, sukuk wakalah berkelanjutan I dirilis dalam tiga seri. Perinciannya seri A senilai Rp 100 miliar berjangka 1 tahun dan tingkat imbal hasil 10,75%, seri B senilai Rp 49,3 miliar berjangka 3 tahun dan tingkat imbal hasil 11,25%, serta seri C senilai Rp 100,7 miliar berjangka 5 tahun dan tingkat imbal hasil 11,50%. Pembayaran imbal hasil sukuk wakalah ini akan dilakukan setiap triwulan sesuai tanggal pembayaran imbal hasil.

Dalam pelaksanaan aksi ini, PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI) ditunjuk sebagai wali amanat. Sementara PT MNC Sekuritas menjadi penjamin pelaksana emisi efek. Obligasi dan sukuk ini telah memperoleh peringkat idA dan idA syariah dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo).

Perlu dicatat bahwa PT MNC Energy Investments memiliki cadangan batu bara sebesar 386,6 juta metrik ton, yang diperoleh dari sekitar 20% luas area penambangan perusahaan mencakup 72.478 hektare (ha).

IATA juga yakin bahwa cadangan batu bara akan terus meningkat melalui eksplorasi yang menunjukkan penambahan cadangan terbukti, setidaknya sebanyak 600 juta metrik ton untuk semua izin usaha pertambangan (IUP).

Sepanjang 6 bulan 2023, IATA mencatat laba bersih sebesar US$ 22,3 juta atau mengalami penurunan dari periode yang sama tahun sebelumnya sebesar US$ 26,3 juta, meskipun pendapatan perusahaan naik sebesar 20% menjadi US$ 100,5 juta.

IATA saat ini mengelola delapan IUP operasi produksi di Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, dan secara aktif meningkatkan hasil produksi untuk memenuhi permintaan tinggi batu bara, serta terus melakukan eksplorasi untuk menemukan tambahan cadangan.