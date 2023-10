Didukung Prancis, IKN Akan Miliki Museum dengan Teknologi Futuristik

Jakarta, Beritasatu.com - Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Bambang Susantono terbang ke Prancis belum lama ini untuk membahas pembangunan museum dengan teknologi futuristik di Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur (Kaltim).

"Kami ingin mengetahui beberapa hal tentang pengembangan museum terkini. Sebagai contoh, ada museum untuk melihat sejarah, tetapi sekarang banyak konsep-konsep museum yang lebih masa depan, seperti penggunaan teknologi hologram," ujar Kepala OIKN Bambang Susantono di Jakarta, dikutip Antara, Jumat (6/10/2023).

BACA JUGA Jokowi Siapkan Insentif untuk ASN yang Pindah ke IKN

Bambang mengatakan saat di Prancis, pihaknya mengunjungi France Museums. "OIKN dengan pihak France Museums melakukan sharing knowledge terkait bagaimana membangun sebuah museum dengan teknologi yang futuristik," katanya.

ADVERTISEMENT

Pihak France Museums diwakili Junia Jorgji selaku direktur proyek khusus dan Herve Barbaret selaku direktur umum.

Dalam diskusi ini dibahas aspek keunikan pembangunan museum sehingga menjadi kunci keberhasilan. "Tidak hanya dengan teknologi futuristik, museum harus merepresentasikan karakter dari IKN," kata dia.

Direktur Proyek Khusus France Museums Junia Jorgji mengatakan bahwa ini kesempatan yang baik untuk berpikir out of the box. "Yang penting adalah, jangan mencontoh sesuatu yang sudah ada," kata Junia.

Selain itu, hal yang menjadi unsur penting di dalam museum adalah bagaimana menciptakan teknologi yang adaptif .

BACA JUGA Jokowi Siapkan Insentif untuk ASN yang Pindah ke IKN

Direktur Umum France Museums, Herve Barbaret mengatakan, teknologi tentunya sangat cepat berubah. Teknologi yang disiapkan saat museum dibangun bisa jadi sudah berubah trennya pada saat pembukaan. Hal ini dikhawatirkan tidak sesuai dengan harapan pengunjung.

Melalui sesi diskusi antara Ibu Kota Nusantara dengan pihak France Museums, Indonesia dapat belajar dengan apa yang telah terjadi di beberapa museum di Perancis.

"Seiring berjalannya waktu, pengunjung di beberapa museum di Prancis semakin berkurang. Hal ini karena kurang dimaksimalkannya dua hal, yaitu keunikan dan teknologi," kata dia.