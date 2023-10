Bitcoin Mencoba Tembus Level Resisten US$ 28.000

Jakarta, Beritasatu.com - Pasar kripto mengalami kenaikan yang signifikan dalam 24 jam terakhir, dengan Bitcoin, Ethereum, dan Binance menunjukkan penguatan yang konsisten.

Menurut data dari Coinmarketcap, pada Sabtu pagi (7/10/2023), kapitalisasi pasar kripto dunia mengalami peningkatan sebesar 2,04% mencapai US$ 1,09 triliun dalam periode 24 jam terakhir. Kripto dengan kapitalisasi pasar terbesar, Bitcoin (BTC), mengalami kenaikan sebesar 1,71% dalam 24 jam terakhir. Saat ini, harga Bitcoin berada di kisaran US$ 27.912,71 per koin atau sekitar Rp 436,78 juta (dengan kurs Rp 15.648).

Ethereum (ETH) juga mengalami penguatan sebesar 1,73% dalam 24 jam, dengan harga ETH mencapai US$ 1.644,22 per koin. Peningkatan harga juga terjadi pada Binance (BNB), yang naik sebesar 1,14% dalam sehari terakhir. Dengan demikian, BNB saat ini diperdagangkan di level US$ 213,41 per koin.

Dilansir dari CoinDesk, Bitcoin (BTC) sekali lagi mendekati level resistensi utama di US$ 28.000, seiring pemulihan pasar kripto dan tradisional dari kerugian awal yang disebabkan oleh data ketenagakerjaan AS yang lebih kuat dari perkiraan.

Mata uang kripto terbesar berdasarkan kapitalisasi pasar ini sempat mengalami penurunan hampir 2%, jatuh di bawah US$ 27.300, akibat berita bahwa ekonomi AS telah menambahkan 336.000 pekerjaan pada bulan September, hampir dua kali lipat dari perkiraan ekonom. Namun, kerugian tersebut tidak berlangsung lama, dengan Bitcoin dengan cepat pulih.

Rachel Lin, CEO dari bursa derivatif terdesentralisasi SynFutures, menjelaskan bahwa rata-rata pergerakan 200 hari dan rata-rata pergerakan 200 minggu terletak di sekitar level US$ 28.000 yang bertindak sebagai resistensi kuat terhadap kenaikan harga Bitcoin.

"Oleh karena itu, Bitcoin mengalami tekanan jual yang kuat setiap kali mencapai zona tersebut. Penembusan yang berkelanjutan di atas level US$ 28.100 akan menjadi sinyal positif dan dapat membawa Bitcoin menuju level US$ 30.000," kata Lin.