Pertumbuhan Lapangan Kerja Lebih Tinggi dari Perkiraan, Dolar AS Melemah

Jakarta, Beritasatu.com - Dolar Amerika Serikat (AS) mengalami pelemahan pada akhir perdagangan hari Jumat (6/10/2023) waktu setempat atau Sabtu (7/10/2023), meskipun angka pertumbuhan lapangan kerja di AS jauh melebihi perkiraan, dengan penambahan sebanyak 336.000 posisi pada bulan September.

Indeks dolar, yang mengukur kinerja terhadap enam mata uang utama lainnya, turun sebanyak 0,28% menjadi 106,0454 pada penutupan perdagangan.

Pertumbuhan lapangan kerja di AS selama bulan September ini menandai kenaikan dalam 33 bulan berturut-turut. Namun, di sisi lain, Bank Sentral AS (Federal Reserve) tengah berupaya untuk memperlambat laju pertumbuhan ekonomi dan mendinginkan pasar tenaga kerja. Dolar AS awalnya mengalami kenaikan singkat sebelum akhirnya melemah dan kehilangan seluruh kenaikan harian.

Kepala ekonom JPMorgan Chase AS, Michael Feroli, menyatakan meskipun laporan pekerjaan melampaui perkiraan, hal ini tidak akan mengubah keputusan Federal Reserve untuk menghentikan kenaikan suku bunga yang dijadwalkan pada bulan November. Meskipun begitu, data mengenai peningkatan inflasi yang mengejutkan bisa menjadi faktor yang mendorong bank sentral untuk menaikkan suku bunga.

"Jika itu terjadi, upaya untuk menghindari resesi tahun depan akan semakin sulit dilakukan," kata dia.

Pasar memperkirakan ada peluang sekitar 68% bahwa The Fed akan menghentikan kenaikan suku bunga pada bulan November, menurut CME FedWatch Tool. Sementara itu, untuk bulan Desember, perkiraan adalah sekitar 58% bahwa The Fed akan kembali melakukan kenaikan suku bunga.

Pada penutupan perdagangan di New York, nilai tukar euro meningkat menjadi US$ 1,0591 dari US$ 1,0550 pada sesi sebelumnya. Pound Inggris juga menguat menjadi US$ 1,2244 dari US$ 1,2194 pada sesi sebelumnya.

Dolar AS mengalami penguatan terhadap yen Jepang, dengan nilai tukar mencapai 149,3570 yen Jepang, lebih tinggi dari 148,4060 yen Jepang pada sesi sebelumnya. Namun, Menteri Keuangan Jepang, Shunichi Suzuki, menolak berkomentar apakah pemerintah telah melakukan intervensi pasar dengan membeli yen untuk menjaga mata uang Jepang tetap berada di bawah level 150 terhadap dolar AS awal pekan ini.

Selain itu, dolar AS turun menjadi 0,9094 franc Swiss dari 0,9129 franc Swiss, dan juga mengalami penurunan menjadi 1,3655 dolar Kanada dari 1,3713 dolar Kanada. Nilai tukar dolar AS juga mengalami penurunan menjadi 10,9390 Krona Swedia dari 11,0066 Krona Swedia.