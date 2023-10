Jokowi Minta Perbanyak Pasokan Beras ke Pasar agar Harga Turun

Jakarta, Beritasatu.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta pasokan beras ke pasar domestik ditingkatkan sebagai langkah strategis merespons kenaikan harga gabah yang memengaruhi harga beras di pasaran.

"Para petani merasa senang dengan kenaikan harga gabah. Harganya mencapai Rp 7.300, bahkan ada yang mencapai Rp 7.400, Rp 7.500, hingga Rp 7.600 (per kilogram). Meskipun petani merasa senang, hal ini membuat pembeli beras tidak senang," ujar Presiden Jokowi saat melakukan kunjungan untuk meninjau panen raya di Subang, Jawa Barat, dikutip Antara, Minggu (8/10/2023).

Berdasarkan data terbaru Badan Pusat Statistik (BPS) per September 2023, harga gabah kering panen (GKP) mencapai Rp 6.415 per kilogram di tingkat petani, sedangkan harga gabah kering giling (GKG) mencapai Rp 7.386 per kilogram, dan gabah luar kualitas (GLK) Rp 6.043 per kilogram.

Presiden Jokowi mengungkapkan bahwa kenaikan harga gabah saat ini telah berdampak pada peningkatan harga beras di pasar domestik, sehingga perlu ada upaya mengatasi situasi tersebut. Salah satu strategi yang diambil adalah meningkatkan pasokan beras ke pasar sebanyak mungkin. Harapannya dapat menurunkan harga beras.

Menurut Presiden Jokowi, strategi ini telah terbukti efektif dalam menekan harga beras di Pasar Induk Cipinang, Jakarta Timur. Namun, dia juga mengharapkan bahwa penurunan harga tersebut dapat dirasakan oleh konsumen di seluruh pasar.

Saat kesempatan tersebut, Presiden Jokowi memastikan bahwa cadangan beras nasional di gudang Badan Urusan Logistik (Bulog) masih mencukupi, dengan total stok sekitar 1,7 juta ton, untuk memenuhi kebutuhan selama fenomena El Nino melanda Indonesia.

"Meskipun produksi menurun akibat El Nino, hal ini tidak menjadi masalah karena kita masih memiliki cadangan sebanyak 1,7 juta ton di Bulog," jelas Presiden Jokowi.