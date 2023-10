Ini 10 Negara dengan Inflasi Terparah 2023

Jakarta, Beritasatu.com - Dunia saat ini sedang menghadapi salah satu lonjakan inflasi terparah dalam beberapa dekade terakhir, yang diawali oleh pandemi Covid-19 pada tahun 2020 dan diperparah oleh invasi Rusia ke Ukraina pada tahun 2022. Tantangan inflasi ini terus berlanjut hingga tahun ini.

Meredakan inflasi adalah tujuan utama setiap negara saat ini. Strategi yang dominan adalah dengan menaikkan suku bunga dalam upaya untuk melambatkan aktivitas ekonomi dan mengendalikan lonjakan harga.

Tingkat inflasi tahunan di AS, yang menjadi acuan bagi seluruh dunia, saat ini berada di 3,7%, masih di atas target the Federal Reserve 2%. Jika inflasi AS terus menerus tinggi, the Fed akan memperketat kebijakan moneter dengan menaikkan suku bunga untuk memperlambat ekonomi.

ADVERTISEMENT

Sementara tingkat inflasi Indonesia saat ini relatif terkendali. Secara year to date (ytd), inflasi pada September 2023 mencapai 1,63%, sementara tingkat inflasi year-on-year (yoy) mencapai 2,28% dengan suku bunga BI rate terjaga di 5,75%.

Ukraina yang dilanda perang mulai bisa mengendalikan inflasinya. Tingkat inflasi tahunan di Ukraina melambat menjadi 11,3% pada Juli 2023 dari 12,8% pada bulan Juni, menandai angka terendah sejak dimulainya perang pada Februari 2022.

Tidak semua negara bisa mengendalikan inflasi. Berikut adalah 10 negara dengan tingkat inflasi tertinggi hingga Juni 2023 menurut International Monetary Fund (IMF):