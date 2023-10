Indonesia Ratifikasi Konvensi Perlindungan Ikan

Jakarta, Beritasatu.com - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus mengintensifkan upaya untuk memperkuat sistem pengendalian pemanfaatan ikan yang dilindungi, termasuk yang tercantum dalam Appendiks CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora).

Langkah ini menjadi kunci penting dalam menjaga keberlanjutan keanekaragaman hayati laut, terutama untuk melindungi spesies ikan yang terancam punah.

"Dengan meratifikasi CITES, kita harus memastikan bahwa pemanfaatan berbagai jenis ikan ini tetap berkelanjutan," kata Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, Kusdiantoro, dalam Forum Konsultasi Publik (FKP) yang diadakan belum lama ini.

BACA JUGA KKP Perluas Pasar Ekspor Kepiting Bakau Maluku ke Pasar ASEAN

ADVERTISEMENT

Appendiks CITES adalah daftar spesies yang perdagangannya harus diawasi oleh negara-negara yang telah menyetujui konvensi perdagangan internasional untuk melindungi tumbuhan dan satwa liar yang terancam punah. Tujuan dari konvensi ini adalah untuk menjaga keberlanjutan spesies dan mencegah kepunahan.

Kusdiantoro menambahkan bahwa salah satu kebijakan kunci dalam pengendalian pemanfaatan ikan dilindungi adalah mengatur kuota pemanfaatan oleh pelaku usaha. Hal ini penting untuk memastikan kelangsungan jenis ikan yang dilindungi. Saat ini, pengendalian tersebut dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis di lapangan melalui penerbitan Rekomendasi dan Surat Angkut Jenis Ikan Dalam Negeri (SAJI DN).

"Penerbitan kedua dokumen tersebut menjadi instrumen penting dalam memastikan pemanfaatan Jenis Ikan Dilindungi dan/atau yang dibatasi pemanfaatannya," ujar Kusdiantoro.

Meskipun menjalankan pengendalian ketat, Kusdiantoro memastikan bahwa penerbitan dokumen-dokumen tersebut dilakukan dengan memperhatikan prinsip pelayanan publik yang baik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Bahkan, telah diterapkan sistem elektronik terintegrasi, yaitu aplikasi e-saji.

"Lebih dari 316 pelaku usaha perdagangan jenis ikan terdaftar dalam sistem yang telah menggunakan aplikasi e-saji," ujar Kusdiantoro.

Kepala Loka Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut (LPSPL) Serang, Santoso Budi Widiarto, juga mengungkapkan bahwa layanan ini sangat membantu dalam mengawasi pemanfaatan ikan agar sesuai dengan kuota yang telah ditetapkan untuk masing-masing pelaku usaha. Selain itu, sistem ini memudahkan pengurusan penerbitan Rekomendasi dan Surat Angkut Jenis Ikan Dalam Negeri (SAJI DN).

BACA JUGA Lakukan Kegiatan Ilegal di Laut Aru, 3 Kapal Ikan Ditangkap KKP

"Selain memberikan kemudahan layanan kepada masyarakat, sistem ini juga memungkinkan kami untuk mengontrol pelaksanaan kuota pemanfaatan oleh pelaku usaha," jelasnya.

Dalam upaya untuk mengatur pemanfaatan jenis ikan yang dilindungi ini, Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, telah menerbitkan Keputusan Menteri KP Nomor 1 Tahun 2021 tentang Jenis Ikan yang Dilindungi. Dalam keputusan ini, KKP telah menetapkan 20 jenis ikan bersirip sebagai jenis yang dilindungi, sebagai langkah konkret untuk menjaga keanekaragaman hayati laut yang semakin terancam.