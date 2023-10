Lippo Karawaci Rombak Jajaran Direksi, Cek Susunannya

Jakarta, Beritasatu.com- PT Lippo Karawaci Tbk (LPKR) merombak jajaran anggota direksi dan dewan komisaris dalam rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPS) perseroan di Jakarta, pada 5 Oktober 2023.

BACA JUGA Gandeng Voltron, Lippo Karawaci Sediakan Charger Station Kendaraan Listrik

Atas putusan RUPS tersebut berikut, berikut susunan jajaran direksi dan komisaris perusahaan terbaru dikutip keterangan yang diterima Senin (9/10/2023).

Direksi

ADVERTISEMENT

Presiden Direktur : Ketut Budi Wijaya

Wakil Presiden Direktur : Dicky Setiadi Moechtar

Direktur : John Riady

Direktur : Marshall Martinus Tissadharma

Direktur : Surya Tatang

Direktur : Dominique Dion Leswara

Direktur : David Iman Sentosa

Direktur : Phua Meng Khuan (Daniel Phua)

Direktur : Gita Irmasari

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris/Komisaris Independen : John A. Prasetio

Komisaris Independen : Anangga W. Roosdiono

Komisaris Independen : Dr. Kartini Sjahrir

Komisaris : Kin Chan

Komisaris : George Raymond Zage III

Komisaris : Anand Kumar

BACA JUGA LPKR Kembangkan Park Serpong Seluas 400 Hektare

Pada semester I 2023, LPKR berhasil mencapai laba bersih setelah pajak (net profit after tax/NPAT) positif sebesar Rp 1,1 triliun. Hal ini merupakan hal yang menggembirakan disebabkan pencapaian NPAT positif pada kuartal II 2023 didukung peningkatan fundamental bisnis di semua segmen bisnis, tanpa one off event. Pencapaian NPAT positif ini didukung oleh 19% pertumbuhan pendapatan serta 39% pertumbuhan EBITDA dibandingkan tahun sebelumnya.

Untuk segmen real estat, pra-penjualan pada semester I 2023 mencapai Rp 2,48 triliun atau setara dengan 50,6% dari target prapenjualan tahun 2023 yang sebesar Rp 4,9 triliun.

Untuk segmen kesehatan, yang dioperasikan oleh anak usaha LPKR, yaitu PT Siloam International Hospitals Tbk (Siloam), mencatat pendapatan dan EBITDA masing-masing dibukukan Rp 5,3 triliun atau lebih tinggi 20% dibandingkan tahun sebelumnya) dan Rp 1,4 triliun atau meningkat 48% dibandingkan tahun sebelumnya.

Untuk segmen gaya hidup (lifestyle) pada semester I 2023 ini mencatat pendapatan mal meningkat 59% dibandingkan tahun sebelumnya menjadi Rp 275 miliar. Sementara Hotel Aryaduta membukukan pendapatan 28% lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya, meningkat menjadi Rp 201 miliar.

Pada sisi ESG, tahun ini, LPKR meluncurkan "Agenda Keberlanjutan 2030”, yang merupakan komitmen publik LPKR untuk mencapai serangkaian target ESG yang holistik dan terukur,.