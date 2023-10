Harga Minyak Mentah Melonjak 4% karena Konflik Israel-Hamas

Texas, Beritasatu.com - Harga minyak mentah melonjak lebih dari 4% pada hari Senin (9/10/2023). Konflik antara Israel dan Hamas memasuki hari ketiga.

Harga minyak mentah acuan global Brent naik 4,2% menjadi $88,15 per barel, sementara minyak mentah West Texas Intermediate AS naik 4,3% menjadi $86,38 per barel. Ini adalah kenaikan terbesar dalam satu hari untuk kedua indeks tersebut sejak 3 April.

Pada saat penerbitan berita ini, setidaknya 700 warga Israel dilaporkan tewas. Sementara itu, Kementerian Kesehatan Palestina mencatat 313 kematian.

Para analis menilai kenaikan harga minyak hanya sementara karena tidak ada pihak yang merupakan pemain minyak besar. Israel memiliki dua kilang minyak dengan kapasitas gabungan hampir 300.000 barel per hari. Menurut Administrasi Informasi Energi AS, negara tersebut tidak memiliki produksi minyak mentah dan kondensat yang berarti. Demikian pula, wilayah Palestina tidak menghasilkan minyak.

Namun, konflik ini terjadi di depan pintu kawasan produksi minyak dan ekspor utama bagi konsumen global. Ada kekhawatiran bahwa konflik ini bisa meluas ke wilayah lain. Iran yang kaya akan minyak menjadi perhatian utama pasar.

Ekspor minyak dari Iran telah dibatasi sejak mantan Presiden AS Donald Trump pada tahun 2018 keluar dari kesepakatan nuklir dan menerapkan kembali sanksi yang bertujuan untuk membatasi pendapatan Tehran.

Kelompok militan Lebanon, Hizbullah, mengatakan telah melancarkan serangan terhadap tiga lokasi di Shebaa Farms, sebuah daerah yang berada di perbatasan Lebanon-Suriah dan Dataran Tinggi Golan yang dikuasai Israel.

Dengan 40% dari ekspor minyak dunia melalui Selat Hormuz, Presiden Rapidan Energy Group, Bob McNally, memproyeksikan bahwa konflik antara Israel dan Iran dapat dengan mudah menyebabkan kenaikan harga minyak sebesar $5 hingga $10. Selat tersebut dianggap sebagai jalur transit minyak paling penting di dunia dan terletak antara Oman dan Iran.