IHSG Hari Ini Dibuka Menguat, Pasar Cermati Perkembangan Israel-Palestina

Jakarta, Beritasatu.com - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia (BEI) menguat 0,49% ke 6.925 pada awal perdagangan hari ini, Selasa (10/10/2023).

Menurut riset NH Korindo Sekuritas Indonesia (NHKSI), investor disarankan tetap bersikap wait and see sambil menunggu pasar untuk stabil, tetapi ada kemungkinan ada peluang perdagangan di sektor Energi dan sektor lain yang mendapat dukungan dari perkembangan dunia saat ini.

Indeks kepercayaan konsumen Indonesia (September) mencapai 121,7, lebih rendah dari bulan sebelumnya yang mencapai 125,2. Nilai tukar rupiah ditutup pada Rp 15.708 per dolar setelah melonjak hingga mendekati Rp 15.800.

Harga minyak melonjak lebih dari 4% pada hari Senin. Harga minyak mentah WTI (New York) naik 4,3% menjadi US$ 86,38 per barel, sementara minyak Brent (London) melonjak 4,2% menjadi US$ 88,15 per barel.

ADVERTISEMENT

Demikian juga, harga emas, sebagai aset safe haven, dan dolar AS menguat sedikit terhadap euro karena perkembangan terbaru dalam perang Israel-Palestina (Hamas) menimbulkan kekhawatiran bahwa konflik ini akan meluas di luar Gaza. Bank Israel menyatakan akan menjual USD 30 miliar lagi valuta asing untuk menstabilkan shekel Israel yang tiba-tiba melemah. Obligasi pemerintah Israel juga tidak terhindar dari penjualan besar-besaran.

BACA JUGA IHSG Rawan Koreksi, MNC Sekuritas Sarankan 4 Saham Ini

AS mengirimkan kapal induk terbesarnya, USS Gerald R. Ford, menuju pantai Israel untuk mendukung pasukan pertahanan Israel. Berita tentang konflik ini memicu reli harga minyak karena kekhawatiran pasokan. Namun, indeks saham berhasil membalikkan penurunan awal dengan bantuan komentar resmi Federal Reserve yang lebih dovish. Akibatnya, investor tampak memfokuskan kembali perhatian pada data ekonomi AS.

Pasar saham di tengah kecemasan global dan kenaikan tingkat imbal hasil surat utang di seluruh dunia. Investor dengan cemas menantikan data inflasi AS yang akan dirilis nanti dalam pekan ini. Musim laporan pendapatan perusahaan AS kuartal ketiga juga akan dimulai pekan ini, dengan JP Morgan dan bank-bank lainnya dijadwalkan untuk merilis laporan keuangannya. Indeks volatilitas CBOE, yang sering disebut sebagai "indikator ketakutan" Wall Street, ditutup pada 17,7 setelah mencapai 19,6 dalam sesi sebelumnya.