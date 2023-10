Rupiah Menguat di Tengah Konflik Israel-Palestina, Ini Penyebabnya

Jakarta, Beritasatu.com - Kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) terapresiasi ke kisaran Rp 15.675 pada awal perdagangan hari ini, Selasa (10/10/2023). Sentimen suku bunga the Federal Reserve berhasil menahan sentimen negatif dari konflik Israel-Palestina.

Menurut data Refinitiv, pada pukul 09.30 WIB, kurs rupiah menguat 10 poin atau 0,06% ke Rp 15.675 dibandingkan perdagangan sebelumnya. Transaksi rupiah hari ini berkisar dalam kisaran Rp 15.675-Rp 15.682 per dolar AS.

Nilai tukar rupiah terhadap euro melemah 0,01% Rp 16.573,18, terhadap pound sterling datar di Rp 19.190,9, terhadap yen menguat 0,11% ke Rp 105,5, terhadap dolar Australia melemah 0,11% ke Rp 10.064,9, rupiah terhadap dolar Singapura datar di Rp 11.486,88.

Indeks dolar AS (DXY), yang melacak greenback terhadap mata uang utama dunia, berada di 106,02 atau melemah 0,06% dibandingkan posisi sebelumnya.

Pengamat pasar uang Ariston Tjendra mengatakan menguatnya rupiah ditopang pernyataan bank sentral AS mengenai kemungkinan tidak adanya kenaikan suku bunga acuan AS.

Menurut CME FedWatch Tool, ekspektasi pasar bahwa suku bunga akan bertahan di akhir tahun terlihat meningkat menjadi 74% dari 57%. Tingkat imbal hasil obligasi pemerintah AS 10 tahun, yang menjadi acuan pasar, juga turun dari kisaran 4,8% ke 4,6%.

Pelemahan rupiah pada pekan ini tetap terbuka apabila data inflasi AS yang akan diumumkan Kamis menunjukkan kenaikan inflasi yang menjauhi target 2%.

Selain itu, perang di Timur Tengah antara Hamas dari Palestina dengan Zionis Israel masih bisa mendorong pelaku pasar masuk ke aset aman dan memicu penguatan dolar AS.

“Potensi penguatan rupiah hari ini ke arah Rp 15.650 per dolar AS, dengan potensi resisten di sekitar Rp 15.700 per dolar AS,” ucapnya.