Suharso Ungkap Persiapan Indonesia Jadi Anggota OECD, seperti Apa?

Jakarta, Beritasatu.com- Pemerintah tengah merencanakan bergabung sebagai anggota Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) sebagai bagian dari strategi mencapai Visi Indonesia Emas 2045. Prosesnya akan memakan waktu, mungkin 2 hingga 3 tahun, karena harus memenuhi sejumlah persyaratan ketat yang ditetapkan oleh The Organisation for Economic Cooperation and Development.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa menjelaskan bahwa meskipun membutuhkan waktu lama, tetapi penting untuk dicatat bahwa indikator dan indeks komposit yang diusulkan oleh Indonesia akan sejalan dengan persyaratan OECD untuk menjadi negara maju.

"Dalam rangka mencapai target Visi Indonesia Emas 2045, yang bertujuan membuat Indonesia menjadi negara berpendapatan tinggi, pemerintah Indonesia perlu terus meningkatkan pendapatan per kapita," kata Suharso dalam sosialisasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) di Jakarta, dikutip Investor Daily, Senin (9/10/2023).

Suharso mengatakan, Indonesia telah naik kelas dari kelompok negara berpendapatan menengah rendah ke menengah atas, tetapi untuk bergabung dengan OECD, pendapatan per kapita harus mencapai setidaknya US$ 5.500. "Saat ini, Indonesia masih berada di tengah jalan, dan perlu mengejar peningkatan pendapatan signifikan untuk keluar dari kategori negara berpendapatan menengah pada 30 tahun terakhir," kata Suharso.

Menurut Suharso, dalam 2 dekade mendatang, batas kriteria untuk negara berpendapatan menengah diperkirakan akan berada dalam kisaran US$ 17.000 hingga US$ 19.000. Oleh karena itu, Indonesia harus mencapai pendapatan per kapita di atas kriteria tersebut, minimal US$ 20.000, untuk memenuhi persyaratan bergabung dengan OECD.

Visi Indonesia Emas 2045, yang menjadi pedoman dalam perencanaan pembangunan, menggarisbawahi tujuan pendapatan per kapita yang setara dengan negara maju sebesar US$ 30.300. Visi ini juga menekankan penurunan kemiskinan, pengurangan ketimpangan, meningkatnya daya saing sumber daya manusia , dan pencapaian emisi gas rumah kaca dengan mengurangi intensitas emisi.