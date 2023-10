Rupiah Melemah Tembus Rp 15.700-an, Ini Dampaknya ke APBN 2023

Jakarta, Beritasatu.com - Nilai tukar rupiah melemah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) pada perdagangan hari ini Selasa (10/10/2023) siang atau terdepresiasi dibandingkan perdagangan sebelumnya. Pergerakan mata uang Garuda di tengah mata uang Benua Kuning yang berada di zona merah.

Data Bloomberg menyatakan, rupiah pukul 12.10 WIB di pasar spot exchange berada di level Rp 15.718 per dolar AS atau melemah 26 poin (0,17%) dibandingkan perdagangan sebelumnya.

Rupiah melemah sejalan dengan yen Jepang di pasar spot exchange yang melemah 0,2 (0,15%) mencapai 148,7 yen per dolar AS dibandingkan perdagangan sebelumnya. Adapun dolar Hong Kong menguat 0,006 (0,08%) mencapai 7,8 per dolar AS, won Korea menguat 1,2 poin (0,08%) mencapai 1.350 won per dolar AS, rupe India menguat 0,02 poin (0,03%) mencapai 83,2 rupe per dolar AS, yuan Tiongkok menguat 0,004 poin (0,06%) mencapai 7,2 yuan per dolar AS.

Sedangkan dolar Singapura pagi ini ditransaksikan melemah 0,0013 (0,10%) mencapai 1,36 per dolar AS, peso Filipina menguat 0,1 (0,18%) mencapai 56,8 peso per dolar AS, ringgit Malaysia melemah 0,003 poin (0,07%) mencapai 4,7 ringgit per dolar AS, baht Thailand menguat 0,02 poin (0,08%) mencapai 36,9 baht per dolar AS.

Direktur PT Laba Forexindo Berjangka Ibrahim Assuaibi mengatakan rupiah melemah karena serangan roket Hamas Palestina terhadap Israel. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran sehingga para investor cenderung mencari aset safe haven, seperti dolar atau emas. "Imbasnya, mata uang rupiah melemah," kata dia.

Selain itu, rupiah melemah tak lepas dari data tenaga kerja AS non farm payrolls (NFP) September 2023 yang lebih tinggi dibandingkan perkiraan, yakni 336.000 dari ekspektasi 171.000. Hasil ini menunjukkan jumlah orang yang dipekerjakan di luar sektor pertanian dan pemerintahan naik terbesar dalam 8 bulan terakhir.

“Indikasi pasar tenaga kerja yang masih ketat berhubungan sengan data inflasi AS September minggu ini, angka inflasi tinggi dapat memperkuat The Federal Reserve, The Fed, akan menaikkan suku bunga untuk jangka waktu lebih lama,” kata Ibrahim.

Dampak APBN

Pergerakan mata uang rupiah sangat sensifit pada knerja APBN 2023. Secara umum, fluktuasi rupiah akan berdampak pada dua sisi, yakni penerimaan dan pengeluaran APBN.

Rupiah melemah akan membuat kenaikan pendapatan negara, khususnya dari sisi pemerimaan bea ekspor. Dengan penguatan dolar, maka pemasukan negara dalam bentuk dolar akan dikonversikan rupiah lebih banyak.

Diketahui, pendapatan negara dalam APBN tahun 2023 dipatok sebesar Rp 2.463,0 triliun, yang bersumber dari penerimaan perpajakan sebesar Rp 2.021,2 triliun dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp 441,4 triliun.

Namun jangan senang dulu. Pelemahan rupiah juga memicu beban bunga utang pemerintah ke luar negeri, sehingga APBN akan bekerja lebih keras, alias defisit makin meningkat.

Sebagai gambaran, belanja negara dalam APBN tahun 2023 disepakati sebesar Rp 3.061,2 triliun, yang dialokasikan melalui belanja pemerintah pusat sebesar Rp 2.246,5 triliun serta transfer ke daerah dan dana desa sebesar Rp 814,7 triliun.

Adapun defisit APBN 2023 ditetapkan sebesar 2,84% dari produk domestik bruto (PDB) atau secara nominal sebesar Rp 598,2 triliun.

Pada APBN 2023, asumsi nilai tukar rupiah Rp 14.800 per dolar AS, jauh dari kondisi saat ini, yakni sekitar Rp 900, karena rupiah sudah mencapai Rp 15.700 per dolar AS.

Dikutip Biro Analiss Anggaran dan Pelaksanaan APBN Setjen DPR, nilai tukar rupiah saling terkait dengan indikator makro lainnya, seperti PDB, harga minyak mentah dunia, investasi, serta inflasi.

Diketahui, dalam APBN 2023 sudah disepakati asumsi makro ekonomi, yakni pertumbuhan ekonomi 5,3%, inflasi 3,6%, nilai tukar Rp 14.800 per dolar AS, tingkat suku bunga SUN 10 tahun 7,9%, harga minyak mentah Indonesia US$ 90 per barel, lifting minyak mentah 660.000 barel per hari, dan lifting gas 1.100 ribu barel setara minyak per hari.