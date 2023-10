Go Perpetuate: How to Beat the 3rd Generation Curse, Jurus Jitu Lanjutkan Bisnis Keluarga

Jakarta, Beritasatu.com - Peluncuran buku Go Perpetuate: How to Beat the 3rd Generation Curse menandai tonggak penting dalam dunia studi bisnis keluarga. Buku yang ditulis oleh Dr Hadi Cahyadi, menjadi eksplorasi komprehensif tentang tantangan yang dihadapi oleh bisnis keluarga saat mereka menghadapi jebakan transisi antargenerasi, yang umumnya dikenal sebagai "kutukan generasi ketiga".

Sorotan utama dari buku ini termasuk analisis mendalam tentang tantangan yang dihadapi oleh bisnis keluarga, mencakup formulasi Nine Propositions, PHC Triangle, dan Seven Stepping Stones of Intergenerational Perpetuation, serta panduan praktis bagi pemilik bisnis keluarga untuk menjaga kelangsungan bisnis mereka.

BACA JUGA Buku Biografi Jokowi Hasil Karya Dirut PLN Terbit di Korea

Peluncuran buku diselenggarakan di Creative Hub, Kampus II, Universitas Tarumanagara, Jakarta, Minggu (8/10/2023) dengan dihadiri para pengusaha, pemimpin bisnis, akademisi, dan mereka yang tertarik dengan dinamika rumitnya bisnis keluarga multigenerasi. Turut memberikan testimoni dalam peluncuran buku ini, Komisaris PT Ciputra Development Tbk dan PT Metrodata Tbk Dr Antonius Tanan, Dosen Tetap President University Dr Anton Wachidin Widjaja, dan Ketua Departemen Program Doktor Manajemen Universitas Pelita Harapan Dr Pauline H Pattyranie Tan.

ADVERTISEMENT

Dr. Antonius Tanan dalam testimoni tersebut menekankan pentingnya Konstitusi Keluarga dalam sebuah keluarga untuk menjaga harmoni dan menghindari konflik. Kunci harmoni ini adalah teori PHC Triangle.

"Ini kata kunci. Perusahaan dan keluarga berlawanan, dalam bentuk yang berbeda. Bisakah sesuatu yang bertentangan menjadi satu? Jadi memang konstitusi keluarga di setiap keluarga akan berbeda. Bagaimana menyatukan Yin dan Yang dalam setiap keluarga, itulah seni perangkap konstitusional. Dr Hadi Cahyadi telah melakukan penelitiannya dan menyajikannya kepada kita melalui buku ini, semoga menjadi inspirasi bagi Anda," ungkapnya.

Testimoni dari Dr Anton Wachidin Widjaja membahas bisnis keluarga sebagai salah satu bentuk dinasti, yang dapat ditemukan sebagai dinasti bisnis, dinasti politik, atau dinasti kerajaan.

"Jadi, rasa ingin tahu Dr Hadi saat itu terhadap saya adalah,'Saya ingin melakukan penelitian tentang Bisnis Keluarga dan pertanyaannya saat itu adalah mengapa beberapa bisnis keluarga Indonesia bisa berkelanjutan sementara yang lain tidak. Lalu, apa kunci untuk menjaga bisnis keluarga ini berkelanjutan?" ungkapnya.

Acara peluncuran buku ini juga menampilkan sesi tanya jawab yang menarik dengan Dr Hadi Cahyadi memberikan kesempatan kepada peserta untuk berinteraksi dengan penulis dan mendapatkan wawasan lebih dalam tentang isi buku ini.

Salah satu peserta, Komisaris PT Metropolitan Land Tbk Ir Nanda Widya bertanya tentang penurunan kepemilikan saham di antara anggota keluarga dan efek profesionalisme pada bisnis.

BACA JUGA John Riady: SDM Jadi Tantangan Terbesar dalam Bisnis Keluarga

"Dalam kenyataannya, meskipun kepemilikan saham berkurang dan bahkan menjadi minoritas, bukan berarti minoritas tersebut akan kehilangan kendali. Masih mungkin bahwa minoritas tersebut tetap memiliki kendali dan dalam beberapa kasus, minoritas tersebut menjadi lebih kaya ketika perusahaan berkembang di bawah profesional. Ini bukan hanya tentang kepemilikan keluarga yang penting karena tujuan utama bisnis keluarga adalah keuntungan, bukan hanya kepemilikan keluarga," jawab Dr Hadi Cahyadi.

Buku Go Perpetuate: How to Beat the 3rd Generation Curse menjadi buku yang wajib dimiliki bagi pemilik bisnis keluarga, pengusaha, dan siapa pun yang tertarik dengan dinamika bisnis keluarga antargenerasi. Buku ini menawarkan perpaduan unik antara penelitian akademis yang ketat dan kebijaksanaan praktis, menjadikannya sumber berharga bagi mereka yang mencari cara mengatasi tantangan yang mereka hadapi.