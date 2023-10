Target 1 Juta BPH Butuh Investasi US$ 20 M Per Tahun, Ini Kata APHMET

Yogyakarta, Beritasatu.com - Untuk mencapai target produksi minyak sebanyak 1 juta barel per hari pada tahun 2030, diperlukan investasi lebih dari US$ 20 miliar per tahun. Asosiasi Praktisi Hukum Migas dan Energi Terbarukan (APHMET) melihat bahwa target ini memiliki peluang dan tantangan yang besar.

"Bagi kami, para praktisi hukum, angka ini bukan sekadar angka. Di baliknya terdapat peluang, tantangan, ancaman, dan hambatan yang harus kami hadapi, kelola, dan manfaatkan," kata Kepala Divisi Hukum Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), Didik Sasono Setyadi, yang juga merupakan ketua APHMET, pada Forum Hukum Minyak dan Gas Bumi (FHMM) 2023 di Yogyakarta pada 9-11 Oktober 2023.

Dikutip Investor Daily, Selasa (10/10/2023), APHMET, yang baru dibentuk, bertujuan untuk meningkatkan kompetensi praktisi hukum migas di Indonesia. Organisasi ini telah resmi didirikan selama penyelenggaraan FHMM 2023.

Didik menyatakan bahwa untuk mencapai target produksi minyak sebanyak 1 juta barel per hari memerlukan insentif fiskal dan nonfiskal yang menarik. Ini mencakup regulasi, perjanjian, kontrak joint ventures, proyek finansial, pengadaan barang dan jasa, kontrak komersial, kepatuhan lingkungan (net zero emission), dan penyelesaian sengketa yang semakin kompleks seiring peningkatan investasi tahun demi tahun.

"Melalui APHMET, kami berharap dapat memperkuat kerja sama praktisi hukum migas di Indonesia untuk kemajuan industri hulu migas dan energi terbarukan demi ketahanan energi dan kemakmuran bangsa," tambah Didik.

Dia menjelaskan bahwa energi migas akan bertransformasi menjadi energi baru dan terbarukan (EBT). Oleh karena itu, APHMET tidak hanya membatasi diri pada industri hulu migas, tetapi juga mengakomodasi kebutuhan praktisi hukum di bidang energi terbarukan. "APHMET akan menjadi platform bagi kami untuk menyelenggarakan Forum Hukum Hulu Migas dan bahkan di masa depan, Forum Hukum Energi Terbarukan," kata Didik selama pembukaan FHMM 2023.

FHMM 2023 membahas isu-isu penting, seperti pembiayaan proyek, undang-undang migas, pembaruan kontrak bagi hasil produksi, restrukturisasi perusahaan minyak negara, arbitrase untuk penyelesaian sengketa, izin usaha, dan pengawalan proyek strategis nasional (PSN).

Didik menyatakan bahwa industri hulu minyak dan gas bumi di Indonesia adalah salah satu industri tertua, bahkan lebih tua daripada kemerdekaan republik ini.