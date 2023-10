Agresif di Hilirisasi Mineral, Kinerja MDKA Bakal Lebih Kinclong

Jakarta, Beritasatu.com - Kinerja keuangan PT Merdeka Copper Gold Tbk (IDX: MDKA) diyakini bakal lebih positif dalam jangka panjang seiring dengan agresifnya perusahaan menambah pabrik pengolahan, baik secara organik maupun anorganik, untuk meningkatkan nilai tambah pengolahan sumber daya mineral yang dimiliki anak usahanya di sejumlah proyek utama Perusahaan.

Hal ini disampaikan oleh Senior Investment Information Mirae Asset Sekuritas Nafan Aji Gusta saat dihubungi untuk menanggapi maraknya aksi korporasi MDKA di sektor hilirisasi mineral.

“Beberapa aksi korporasi MDKA sehubungan dengan hilirisasi mineral akan mampu memberikan dampak positif bagi kinerja perseroan kedepannya.” jelasnya.

Menurutnya, aksi diversifikasi produk hasil hilirisasi mineral MDKA diharapkan akan meningkatkan kinerja topline dan juga bottomline.

Sejumlah aksi korporasi MDKA dilakukan melalui anak usaha PT Merdeka Battery Materials Tbk (IDX: MBMA) yang diharapkan bakal menjadi salah satu pemain utama di industri berbasis baterai kendaraan listrik.

Sebagai gambaran, MBMA memiliki salah satu sumber daya dan cadangan nikel terbesar di dunia, yang merupakan bahan baku baterai kendaraan listrik. Melalui anak usaha PT Sulawesi Cahaya Mineral, MBMA memiliki sumber daya nikel mencapai 13,8 juta ton (kadar Ni 1,22%) dan 1,0 juta ton kobalt (kadar Co 0,08%), dilansir dari website MBMA.

Sumber daya dan cadangan nikel yang sangat besar ini, menjadi bahan baku bagi pabrik pengolahan nikel yang dikelola MBMA, baik yang fasilitas Rotary Kiln-Electric Furnace (RKEF) yang mengolah bijih Saprolite dan High-Pressure Acid Leach (HPAL) yang mengolah bijih Limonite. Terbaru, pada 25 September 2023, MBMA menandatangani perjanjian kerja sama untuk dengan GEM Co Ltd (GEM) untuk membentuk PT ESG New Energy Material, joint-venture untuk pengembangan pabrik pengolahan HPAL dengan kepemilikan saham oleh MBMA 55% dan sisanya sebanyak 45% dimiliki oleh GEM.

GEM akan membangun dan merampungkan pabrik pengolahan HPAL yang berlokasi di kawasan Indonesian Morowali Industrial Park (IMIP) dalam dua tahap, dengan menggunakan sistem turn-key. Tahap pertama, HPAL yang dibangun akan memiliki kapasitas sebesar 20.000 ton nikel dalam Mixed Hydroxide Precipitate (MHP) per tahun yang akan commissioning akhir 2024. Sementara itu, pada tahap kedua dipertengahan 2025, kapasitas bakal meningkat menjadi 30.000 ton nikel dalam MHP per tahun.

Sebagaimana diketahui, saat ini produk nikel sebagian besar diserap untuk memproduksi stainless steel atau baja nirkarat. Namun, sebagai komitmen global untuk mengurangi emisi karbon dari kendaraan berbahan bakar fosil, ke depannya pengembangan mobil listrik yang massif akan mendorong kebutuhan nikel yang besar, sebagai bahan baku utama baterai.

Pada 2040 diperkirakan penggunaan nikel untuk baterai mobil listrik akan meningkat sangat signifikan, di mana kontribusinya bisa mencapai 30% terhadap total penggunaan nikel dunia. Karenanya, teknologi HPAL akan sangat menarik ke depannya, di mana keberadaan mobil listrik akan mendorong MBMA menjadi salah satu pemasok utama bahan baku baterai kendaraan listrik di dunia.

Presiden Direktur MBMA, Devin Antonio Ridwan mengatakan, sejumlah aksi korporasi ini menunjukkan komitmen MBMA untuk mewujudkan misinya menjadi perusahaan baterai yang berkelanjutan dan terintegrasi secara vertikal serta menjadi pemasok global dalam ekosistem industri baterai berbasis nikel di Indonesia.

“Komitmen kami terhadap keberlanjutan, inovasi, dan kemitraan global memungkinkan kami menyediakan bahan baku baterai berkualitas tinggi dan dapat diandalkan untuk mendukung transisi global menuju energi bersih,” ujarnya.

Sebagai tambahan, Devin juga menjelaskan bahwa perusahaan berkomitmen untuk mendukung program hilirisasi mineral yang dicanangkan pemerintah Indonesia,

“Kami mencoba untuk mengisi dan melengkapi pohon industri berbasis nikel, dengan diversifikasi pabrik pengolahan yang salah satunya berupa konversi Nickel Pig Iron menjadi produk low-grade nickel matte. Selain itu, kami juga akan mengembangkan pabrik HPAL yang akan memanfaatkan nikel limonite atau nikel kadar rendah sebagai bahan baku” ujar Devin.

Sebagai gambaran, pembangunan industri pengolahan dan pemurnian menjadi salah satu prioritas pemerintah dalam memberikan manfaat yang lebih besar kepada negara. Presiden Joko Widodo memberikan contoh nyata, lompatan penerimaan negara setelah adanya kebijakan penghentian ekspor bijih nikel. Lompatan tersebut, kata Presiden, tentunya berdampak terhadap negara baik dari segi penerimaan negara hingga pembukaan lapangan kerja.

Namun, pemerintah tentunya tidak puas hanya cukup dengan kebijakan menghentikan ekspor nikel dan mendorong hilirisasi berbasis nikel. Pemerintah memiliki mimpi besar lainnya, yakni menjadi pusat penghasil baterai di dunia.

Menurut laporan Badan Survei Geologi Amerika Serikat (The United States Geological Survey/ USGS), Indonesia merupakan pemilik cadangan nikel terbesar di dunia sebanyak 21 juta metrik ton pada 2022. Sedangkan untuk umur cadangan bijih nikel Indonesia berdasarkan data Kementerian ESDM disebutkan bisa mencapai 73 tahun, untuk jenis bijih nikel kadar rendah di bawah 1,5% (limonite nickel). Sementara dari sisi produksi, Indonesia juga menduduki juara pertama. Melansir data USGS 2021, Indonesia menjadi negara dengan produksi nikel terbesar di dunia.

Mengacu pada data di atas, tak berlebihan jika pemerintah pun berambisi agar Indonesia bisa menjadi raja rantai pasok kendaraan listrik (Electric Vehicle), pusat baterai dunia. Kehadiran Merdeka Group di industri ini menjadi bukti bahwa perusahaan asli Indonesia dapat bersaing di level global dan menjadi salah satu pemain utama di industri ini.

“Hilirisasi ini akan memperkuat komoditas mineral di tanah air, sejalan dengan niatan dari Presiden Joko Widodo, di mana sebagai negara berkembang dengan sumber daya yang besar, hilirisasi itu wajib sehingga tidak bergantung pada impor setengah jadi,” ujar Nafan.