Harga Minyak Mentah Turun, Pelaku Pasar Tetap Waspadai Konflik Israel-Hamas

Texas, Beritasatu.com - Harga minyak mentah dunia mengalami penurunan pada hari Selasa (10/10/2023). Pelaku pasar memfokuskan perhatian pada tingkat permintaan, tetapi tetap waspada terhadap potensi gangguan pasokan akibat bentrokan militer antara Israel dan kelompok Hamas.

Harga minyak mentah Brent turun sebesar 45 sen menjadi US$ 87,70 per barel pada pukul 16.54 ET, sementara minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) AS mengalami penurunan sebesar 47 sen menjadi US$ 85,91 per barel. Kedua kontrak minyak ini sebelumnya telah turun lebih dari $1.

Brent dan WTI melonjak lebih dari US$ 3,50 pada hari Senin ketika bentrokan ini menimbulkan kekhawatiran bahwa konflik tersebut dapat meluas di luar Jalur Gaza.

Hamas meluncurkan serangan militer terbesar terhadap Israel dalam beberapa dekade pada hari Sabtu, sementara Israel melakukan serangan udara paling dahsyat terhadap Jalur Gaza pada hari Selasa, menandai sejarah konflik antara Israel dan Palestina selama 75 tahun.

ADVERTISEMENT

"Masih ada banyak ketidakpastian di seluruh pasar menyusul serangan di Israel pada akhir pekan," kata analis dari ING pada hari Selasa, sambil menambahkan bahwa pasar minyak sekarang telah memasukkan premi risiko.

Meskipun Israel hanya memproduksi sedikit minyak mentah, pasar khawatir bahwa jika konflik ini memburuk, hal tersebut dapat merugikan pasokan di Timur Tengah dan memperparah defisit yang diperkirakan akan terjadi sepanjang tahun ini. Pelabuhan Ashkelon di Israel dan terminal minyaknya telah ditutup akibat konflik tersebut.

Meskipun Amerika Serikat tidak memiliki intelijen atau bukti langsung yang menunjukkan partisipasi Iran dalam serangan-serangan tersebut, juru bicara Gedung Putih mengatakan pada hari Senin bahwa Iran terlibat.

Dalam tanda yang lebih positif untuk pasokan, Venezuela dan Amerika Serikat telah mencapai kemajuan dalam pembicaraan yang dapat memberikan keringanan sanksi kepada Caracas dengan mengizinkan setidaknya satu perusahaan minyak asing tambahan untuk mengambil minyak mentah Venezuela dengan beberapa syarat.