Saham Barito Renewables Meroket, Kekayaan Prajogo Pangestu Tambah Jadi Rp 172 T

Jakarta, Beritasatu.com - Saham PT Barito Renewables Energy Tbk (BREN), perusahaan energi yang dimiliki oleh Prajogo Pangestu, mengalami kenaikan pesat sebesar 24,69% hingga mencapai Rp 1.515 pada pembukaan perdagangan sesi I, Rabu (11/10/2023), yang menyebabkan penghentian otomatis atau auto reject atas (ARA).

Selain itu, pada perdagangan 9 dan 10 Oktober, saham BREN juga mengalami ARA. Dengan lonjakan ini, saham BREN telah meningkat sebesar 94,23% dari harga penawaran perdana (IPO) di Rp 780.

Sementara berdasarkan The Real Time Billionaires List dari Forbes pada 11 Oktober sekitar pukul 9.45 WIB, Prajogo Pangestu terdaftar sebagai orang terkaya nomor 4 di Indonesia dengan kekayaan bersih sebesar US$ 11 miliar atau Rp 172 triliun, mengalami kenaikan sebesar US$ 738 juta atau Rp 11,5 triliun dari sebelumnya.

Dalam data pemegang saham, setelah IPO, kepemilikan BREN didominasi oleh PT Barito Pacific Tbk (BRPT) sebesar 64,67%, Green Era Energy Pte Ltd (GE) sebesar 23,61%, Jupiter Tiger Holdings 4,36%, Prime Hill Fund 4,36%, dan masyarakat sebesar 3%.

Dengan harga saham Rp 1.515, kepemilikan BRPT atas BREN mencapai nilai Rp 131 triliun, sedangkan nilai kepemilikan GE atas BREN mencapai Rp 47,84 triliun. Per tanggal 30 September 2023, Prajogo Pangestu masih menjadi pengendali BRPT dan memiliki 66,72 miliar saham BRPT atau 71,18%.

Sementara itu, saham GE dimiliki oleh tiga anak Prajogo Pangestu dan Erwin Ciputra. Agus Salim Pangestu dan Baritono Prajogo Pangestu (keduanya merupakan putra Prajogo Pangestu) memiliki masing-masing 4,99% saham GE. Erwin Ciputra memiliki saham sebesar 6,01%. Putri Prajogo Pangestu, Nancy Pangestu Tabardel, memiliki 78% saham GE melalui Springhead Holdings Pte Ltd.

Agus Salim Pangestu menjabat sebagai komisaris utama di Barito Renewables Energy. Sementara itu, Baritono Prajogo Pangestu menjabat sebagai wakil presiden direktur komersial di PT Chandra Asri Petrochemical Tbk (TPIA), yang merupakan anak usaha BRPT. Erwin Ciputra adalah komisaris di BREN dan Presiden Direktur di TPIA. Nancy Prajogo Pangestu Tabardel menjabat sebagai direktur di Star Energy Geothermal, anak usaha dari Barito Renewables (BREN).