Hilirisasi Mineral, Indonesia Butuh 1.000 Lulusan Teknik Metalurgi

Jakarta, Beritasatu.com - Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) menyatakan bahwa lebih dari 1.000 lulusan dalam bidang teknik metalurgi diperlukan untuk mendukung kebijakan hilirisasi Indonesia. Namun, saat ini hanya ada sekitar 350-400 mahasiswa lulusan teknik metalurgi di Indonesia.

Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim Kemenko Marves Firman Hidayat mengungkapkan pemerintah menargetkan untuk memiliki 1.000 lulusan magister dan 500 insinyur terkemuka di bidang metalurgi yang dapat berkontribusi dalam proyek-proyek hilirisasi di Indonesia.

“Saat kami memulai program hilirisasi ini, kami menyadari bahwa kami kekurangan lulusan jurusan metalurgi untuk mendukung program tersebut (hilirisasi). Setiap tahun kami hanya meluluskan 350-400 mahasiswa metalurgi di seluruh Indonesia, padahal kebutuhan sebenarnya lebih dari 1.000 mahasiswa,” kata Firman dalam UOB Gateway to ASEAN Conference 2023 di Jakarta, Rabu (11/10/2023).

Firman menjelaskan bahwa pemerintah saat ini telah menjalin kerja sama dengan Northeastern University di Tiongkok dan Institut Teknologi Bandung (ITB) untuk membantu mahasiswa dalam meraih gelar magister dan PhD di bidang Teknik Metalurgi. Selain itu, pemerintah juga sedang membangun fasilitas penelitian metalurgi di Morowali, Sulawesi Tengah, sebagai sarana riset dan pengembangan hilirisasi industri.

Hilirisasi adalah kebijakan yang potensial untuk mendorong perkembangan Indonesia menjadi negara maju. Hilirisasi industri juga akan mendorong peningkatan investasi yang lebih merata. Sepanjang 2020, ekspor komoditas nikel dan barang turunannya senilai US$ 4,73 miliar, naik dari 2019 yang hanya US$ 2,59 miliar. Ekspor kembali meningkat pada 2021 sebesar US$ 7,08 miliar dan periode Januari-Agustus 2022 telah mencapai US$ 8,7 miliar.