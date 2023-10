Ditopang Kenaikan Penjualan 430%, Laba Sspace Menguat Hampir 40%

Jakarta, Beritasatu.com – PT Era Media Sejahtera Tbk, yang dikenal sebagai Sspace (DOOH), perusahaan periklanan dan agensi, mencatatkan peningkatan laba bersih sebesar 39,28% atau hamir 40% menjadi Rp 7,45 miliar pada triwulan III tahun 2023 dari Rp 5,35 miliar pada September 2022.

"Peningkatan pendapatan perusahaan 430,4% yang mencapai Rp 136,91 miliar pada September 2023, dari Rp 25,81 miliar pada September 2022, menjadi penyebab utama kenaikan laba tersebut," kata Direktur Utama Sspace (DOOH), Vicktor Aritonang seperti yang dilaporkan oleh Investor Daily pada Rabu (11/10/2023).

Menurutnya, kinerja DOOH terus berkembang berkat peningkatan penjualan iklan yang terjadi setelah pandemi dan menjelang tahun politik.

Selain itu, aset Sspace terus berkembang dengan kenaikan sebesar 206,9% menjadi Rp 247,56 miliar dibandingkan dengan posisi akhir tahun 2022 sebesar Rp 80,64 miliar. Ekuitas perusahaan juga meningkat sebesar 248,34% menjadi Rp 224,41 miliar dibandingkan dengan posisi ekuitas pada akhir tahun 2022 sebesar Rp 64,42 miliar.

DOOH, sebagai pemilik media, terus berinovasi untuk tetap bersaing di industri periklanan. Pada tahun 2023, perusahaan memperkenalkan layanan periklanan guaranteed return of ad spending (ROAS) yang menjamin penjualan merek/iklan, sehingga mengoptimalkan anggaran periklanan yang dimiliki oleh pelanggan. "Layanan guaranteed ROAS ini menjadi keunggulan kompetitif DOOH dibandingkan dengan pesaing lainnya di industri periklanan," kata dia.

Sspace adalah perusahaan penyedia berbagai layanan periklanan dan konsultasi manajemen bisnis yang menggabungkan media iklan out of home (OOH) dan digital out of home (DOOH) dalam ekosistem transportasi, warung, area publik, ritel, iklan digital, dan konsultasi manajemen bisnis untuk membantu pengoptimalan belanja iklan.

Perusahaan ini memulai usahanya pada tahun 2021 dan mengalami pertumbuhan pesat sejak itu.