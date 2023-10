Wall Street Ditutup Menguat karena Investor Percaya Suku Bunga Akan Stabil

Jakarta, Beritasatu.com - Bursa saham Amerika Serikat (AS) atau Wall Street ditutup menguat setelah sesi yang bergejolak pada hari sebelumnya. Rilis risalah pertemuan terakhir Federal Reserve Amerika Serikat (AS) yang menunjukkan kehati-hatian di antara para pembuat kebijakan memicu harapan investor bahwa suku bunga akan tetap stabil.

Pada Rabu (11/10/2023) waktu setempat atau Kamis (12/10/2023) Dow Jones Industrial Average naik sebanyak 65,57 poin atau 0,19% menjadi 33,804.87. Indeks S&P 500 juga mengalami peningkatan sebesar 18,71 poin atau 0,43% menjadi 4,376.95, sementara Nasdaq Composite menguat sebesar 96,83 poin atau 0,71% menjadi 13,659.68.

Para pejabat Federal Reserve (The Fed) menyoroti ketidakpastian seputar perekonomian, harga minyak, dan pasar keuangan sebagai faktor yang mendukung. Mereka merasa perlu mengambil tindakan secara hati-hati dalam menentukan sejauh mana penguatan kebijakan tambahan yang mungkin tepat.

Pasar saham mengalami fluktuasi, ketika semua indeks memulai sesi dengan keuntungan sebelum berbalik turun menjelang pengumuman risalah rapat. Namun, pasar saham berhasil mendapatkan kembali kekuatan yang hilang dan ditutup dengan kenaikan.

Angelo Kourkafas, ahli strategi investasi senior di Edward Jones mengatakan rilis risalah tersebut memberikan optimisme bagi para investor. Hal ini terlihat dari pergerakan yield baru-baru ini dan komentar dovish (kebijakan moneter yang cenderung akomodatif) dari pejabat The Fed dalam beberapa hari terakhir. Kourkafas menyatakan, "Rilis hari ini menyoroti risiko pengetatan yang berlebihan, dan mengetahui apa yang terjadi selama tiga minggu terakhir dengan suku bunga, memberikan kenyamanan bagi investor bahwa kita tidak akan melihat kenaikan suku bunga lagi."

Meskipun demikian, Kourkafas juga mencatat bahwa keputusan The Fed mendatang akan mempertimbangkan indeks harga konsumen (CPI) bulan September yang akan dirilis pada hari Kamis sebelum pasar saham AS dibuka.

Data yang dirilis semalam menunjukkan bahwa harga produsen AS meningkat lebih dari perkiraan pada bulan September, terutama karena kenaikan biaya produk energi. Namun, tekanan inflasi di tingkat pabrik terus melambat.

Sementara itu, sektor energi mengalami penurunan sebesar 1,4% dan menjadi yang paling melemah di antara 11 sektor industri utama S&P. Harga saham Exxon Mobil mengalami penurunan sebesar 3,6% setelah perusahaan produsen minyak dan gas ini setuju untuk membeli saingannya, Pioneer Natural Resources, dalam kesepakatan seluruh saham senilai US$ 59,5 miliar. Namun, harga saham Pioneer mengalami kenaikan sebesar 1,4%.

Sektor-sektor yang sensitif terhadap suku bunga mencatat kenaikan terbesar. Sektor real estat mengalami peningkatan sebesar 2%, sementara sektor utilitas berakhir dengan kenaikan sebesar 1,6% karena penurunan imbal hasil US Treasury.

Imbal hasil (yield) Treasury AS pada obligasi 10-tahun yang menjadi acuan mengalami penurunan ke level terendah dalam dua minggu. Hal ini terjadi akibat kenaikan harga-harga pada safe haven yang disebabkan oleh perang di Timur Tengah yang masih berlangsung setelah serangan mematikan akhir pekan oleh Hamas terhadap Israel. Israel terus melakukan serangan udara balasan, yang telah menewaskan sejumlah warga sipil. Pada hari Rabu, Israel membentuk pemerintah persatuan darurat dan melaporkan telah membunuh tiga militan Hamas.

Namun, penawaran umum perdana (IPO) terbaru menjadi sorotan negatif pada hari Rabu. Harga saham Birkenstock Holding ditutup turun sebesar 12,6% menjadi US$ 40,20 per saham. Pada perdagangan hari pertama di Bursa Efek New York, saham perusahaan alas kaki asal Jerman ini tidak pernah menyentuh harga IPO sebesar US$ 46.

Sementara itu, harga saham produsen obat Eli Lilly mengalami kenaikan sebesar 4,5% menyusul laporan awal keberhasilan Ozempic milik pesaingnya dari Denmark, Novo Nordisk, dalam uji coba untuk mengobati gagal ginjal. Namun, harga saham perusahaan dialisis DaVita dan Baxter International masing-masing mengalami penurunan sebesar 16,7% dan 12,3%.

Wall Street menunjukkan ketahanan dalam menghadapi perubahan-perubahan ekonomi dan geopolitik yang terjadi. Para investor dan pelaku pasar akan terus memantau perkembangan selanjutnya, terutama dalam konteks kebijakan The Fed dan dinamika pasar global.