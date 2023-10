Bank Indonesia Sumbang Rp 533,9 M untuk Program Pengentasan Kemiskinan IMF

Jakarta, Beritasatu.com - Bank Indonesia berkomitmen untuk mendukung program dana moneter internasional (IMF) untuk pengentasan kemiskinan (Poverty Reduction and Growth Trust/PRGT) dengan memberikan kontribusi sebesar 26 juta SDR (special drawing rights) atau setara US$ 34 juta (1 SDR = US$ 1,32) atau sekitar Rp 533,88 miliar.

Kontribusi ini akan dipenuhi dari bunga deposito yang ditempatkan di IMF. Bantuan ini akan diberikan kepada negara berpendapatan rendah, termasuk negara-negara di Afrika dan beberapa negara di Asia Tenggara, seperti Laos, Tonga, dan Nepal.

"Kontribusi tersebut menunjukkan komitmen Indonesia untuk turut berperan dalam meningkatkan resiliensi ekonomi global dan memberikan dampak positif pada perekonomian nasional," kata Gubernur Bank Indonesia (BI), Perry Warjiyo, Kamis (12/10/2023).

Dalam acara Pertemuan Tahunan International Monetary Fund dan World Bank (IMF-World Bank) ke-61, yang berlangsung di Marakesh, Maroko, pada tanggal 10-15 Oktober 2023, Gubernur BI juga menyampaikan pandangannya terkait kondisi ekonomi global.

Perry Warjiyo mengungkapkan bahwa meskipun terjadi pemulihan ekonomi global, pemulihan tersebut masih berlangsung lambat dan tidak merata. Aktivitas global belum mencapai level sebelum pandemi Covid-19. Selain itu, terdapat divergensi pertumbuhan yang semakin meluas di berbagai kawasan, serta banyak tantangan yang muncul, termasuk dampak jangka panjang dari pandemi, perang di Ukraina, dan meningkatnya fragmentasi geoekonomi.