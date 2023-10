Dow Jones Tergerus 150 Poin karena Data Inflasi AS Picu Kekhawatiran Suku Bunga

New York, Beritasatu.com - Bursa saham AS, termasuk Dow Jones melemah pada perdagangan Kamis (12/10/2023), tertekan oleh kenaikan imbal hasil Treasury, karena para trader khawatir data inflasi AS picu kenaikan suku bunga.

Dow Jones Industrial Average tergerus 0,51% atau 173,73 poin menjadi 33.631, S&P 500 turun 0,62% pada 4.349,61, dan Nasdaq Composite yang saham teknologi kehilangan 0,63% menjadi 13,574.22. Sejumlah indeks saham utama mengakhiri kenaikan beruntun 4 hari.

Imbal hasil Treasury atau obligasi Pemerintah AS melonjak didukung data inflasi atau Indeks harga konsumen (consumer price index/CPI) yang dirilis Kamis. Suku bunga acuan 10 tahun naik hampir 11 basis poin menjadi 4,70%. Sementara imbal hasil obligasi tenor 2 tahun diperdagangkan pada 5,06% setelah naik lebih 6 basis poin.

Imbal hasil baru-baru ini mencapai level tertinggi dalam 16 tahun, sehingga mengguncang pasar saham. Awal bulan ini, imbal hasil Treasury 10 tahun diperdagangkan di atas 4,8%.

Beberapa investor percaya bahwa tingginya imbal hasil obligasi akan bertahan, sehingga memengaruhi penurunan pasar saham pada Kamis.

Wakil Presiden Carson Group, Sonu Varghese mencatat korelasi antara imbal hasil terhadap harga saham. Ketika imbal hasil naik, terutama dalam jangka waktu singkat seperti yang terjadi dalam beberapa minggu terakhir, akan berdampak negatif pada bursa saham.

Indeks harga konsumen yang dirilis Kamis meningkat 0,4% pada September (secara bulanan) dan 3,7% dari tahun lalu, menurut Biro Statistik Tenaga Kerja. Perkiraan Dow Jones masing-masing sebesar 0,3% dan 3,6%.

Angka inflasi inti, tidak termasuk harga pangan dan energi, sesuai ekspektasi ekonom dengan kenaikan sebesar 0,3% dalam sebulan dan 4,1% dalam basis 12 bulan. Data tersebut mengikuti indeks harga produsen yang lebih kuat dari perkiraan untuk bulan September.

Saham Walgreens diperdagangkan naik 7% pada Kamis. Beberapa perusahaan, seperti JPMorgan, Blackrock , dan Grup UnitedHealth, dijadwalkan melaporkan pendapatan pada Jumat (13/10/2023).

Perang Israel-Hamas yang sedang berlangsung telah menimbulkan pertanyaan potensi krisis pasokan minyak dan kenaikan harga bahan bakar jika ketidakstabilan geopolitik menyebar ke produsen minyak di wilayah tersebut.